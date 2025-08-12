Alyssa Daguise prohibir al Ghazali se une al boxeo: su cara es activo

VIVA – Super Star Knock Out Vol. 3 que se celebró en el Centro de Convenciones de Yakarta el sábado 9 de agosto de 2025, incautó la atención pública. Este partido estuvo cada vez más en el centro de atención después de que El Rumi derrotó con éxito a Jefri Nichol en solo 38 segundos en la primera ronda.

El Rumi tiene un gran apoyo de varias fiestas, que van desde familiares, amantes, hasta amigos cercanos. Uno de los presentes dio aliento fue Alyssa Daguisequien ahora es oficialmente hermana -in -derecho el después de casarse Al Ghazali. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Al Ghazali y Alyssa Daguise

Sin embargo, en medio de la euforia de la victoria, la declaración de Alyssa en realidad llamó la atención. Él dijo firmemente que no permitiría que su esposo, Al Ghazali, participe en un partido de boxeo, a pesar de que le pagaron generosamente. De hecho, simplemente imaginar Al Beaten ya le hizo querer desmayarse.

«No puedo, no puedo desmayarme», dijo Alyssa en Instagram @Pembenti.kelanuan.Reall el martes 12 de agosto de 2025.

«(Aunque pagado RP2 mil millones) no quiere», enfatizó.

Alyssa Daguise y Al Ghazali

Alyssa enfatizó que la razón principal era porque la cara de Al Ghazali era un activo valioso. Teniendo en cuenta que Al se conoce como una figura pública con una cara hermosa que es una atracción, Alyssa siente que el riesgo de una lesión facial es demasiado grande.

«Su rostro es un activo, todas las caras del activo, así que no lo hagas, no quiero», agregó mientras bromeaba.

Esta declaración invitó inmediatamente a una variedad de reacciones de los ciudadanos. Muchos estuvieron de acuerdo y elogiaron la actitud de Alyssa que quería proteger a su esposo.

«Realmente, su rostro son activos, e incluso puede producir más de 2 m».

«Yo también, si a mi lakik se le paga 2m, ????

«Su rostro es precioso».

«Bini ¿Cuál quieres hacerlo? Naudzubillahimin Dzalik. Además, es un hombre resbaladizo y claro así, sí, realmente su rostro al activo».