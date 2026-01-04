Alwi Farhan se fija un gran objetivo a principios de 2026: el Open de Malasia es el punto de partida para la búsqueda de entradas de élite mundial

Kuala Lumpur​, VIVA – individuales masculinos de Indonesia Alwi Farhan hacer Abierto de Malasia 2026 como etapa inicial para dar grandes pasos en la nueva temporada. El torneo de nivel Super 1000 se considera no sólo un evento inaugural en el calendario, sino también una oportunidad crucial para acumular puntos importantes y asegurar una posición en el campeonato. Gira mundial de la BWF Finales 2026.

El Abierto de Malasia, que tendrá lugar en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, del 6 al 11 de enero de 2026, será el punto de referencia inicial para los jugadores mundiales. Todos los atletas llegan con nuevos estados y cálculos, porque los puntos de la temporada anterior se han restablecido.

«Estoy orgulloso de poder participar en el Super 1000 desde principios de año. En el nuevo año todo empieza desde cero, la carrera a Hangzhou también está abierta de nuevo», afirmó Alwi en un comunicado oficial citado. PBSIDomingo 4 de enero de 2026.

Según Alwi, los torneos de apertura de temporada siempre presentan dinámicas diferentes. Además de los factores físicos y de adaptación, la motivación de los jugadores también está al más alto nivel después de un largo período de preparación.

«En este primer torneo todos tenían un nuevo entusiasmo, un nuevo entusiasmo, y yo también», dijo.

Aunque se encuentra en el nivel más alto de la competencia de la BWF, Alwi elige no cargarse con objetivos a corto plazo. El objetivo principal es mantener la calidad del juego y la consistencia desde el primer partido.

Espera que el desempeño positivo mostrado al final de la temporada pasada pueda convertirse en un capital valioso para abrir 2026 con pasos estables. Según él, la oportunidad de disputar el torneo Super 1000 desde el inicio de la temporada debe aprovecharse de forma óptima.

«Maximizamos las oportunidades y el impulso que existen. Quiero jugar el mejor juego», afirmó Alwi.

Sin embargo, Alwi destacó que el resultado final no es el único punto de referencia. Para él, el proceso y el máximo esfuerzo en el campo son mucho más importantes en el largo recorrido de la temporada competitiva.

El Abierto de Malasia es conocido como uno de los torneos con el nivel de competencia más ajustado en el calendario de la BWF. Para Alwi, este evento es la etapa inicial para medir la propia preparación y abrir un camino competitivo hacia la élite mundial a lo largo de 2026.

En el sector individual masculino, Indonesia también se ve reforzada por Jonatan Christie. Mientras tanto, en el sector individual femenino, Putri Kusuma Wardani será la representante rojiblanca en el torneo inaugural de la temporada.