Alwi Farhan Ketiban Durian se derrumbó después de que Viktor Axelsen se retiró del Campeonato Mundial 2025

VIVA – La noticia alentadora proviene del mundo del bádminton indonesio. Joven jugador de bádminton Alwi Farhan confirmado que aparece en el campeonato mundial de 2025, después Viktor Axelsen Decidió renunciar al prestigioso torneo.

Alwi, que anteriormente estaba en la lista de reserva o la lista de reservas, ahora tiene derecho a ingresar al dibujo principal. El jugador de deserción del campeonato mundial junior de 2023 ahora probará la etapa más alta del bádminton mundial por primera vez en su carrera.

Alwi inicialmente ocupó el octavo lugar en la lista de espera. Sin embargo, se ha confirmado que los cinco jugadores escaparon, mientras que los otros dos – Lan Xi (China) y Chi Yu Jen (Taiwán), contenían una regulación máxima de cuotas de cuatro representantes por país. Es decir, cuando Axelsen renunció oficialmente, la ranura cayó inmediatamente en las manos de Alwi.

Este paso es un hito importante en el viaje del atleta nacido en 2004. Alwi había robado previamente la atención después de ganar el título mundial junior en 2023 en Spokane, Estados Unidos. En ese momento, apareció como la cuarta semilla y derrotó al representante chino, Hu Zhe An, a través de una batalla de tres juegos: 21-19, 19-21, 21-14.

Ahora, Alwi continúa mostrando consistencia a nivel superior. La victoria en el Macao Open 2025 la semana pasada fue una prueba de su rápido desarrollo. Ahora ocupa el puesto 23 en la versión BWF del mundo.

Curiosamente, ya que Jonatan Christie Elegir una carrera de forma independiente, Alwi se convirtió en los mejores singles masculinos en las pelatnas Cipayung basadas en el ranking mundial.

Mientras tanto, Axelsen eligió estar ausente porque todavía estaba luchando con una lesión en la espalda. A través de una declaración oficial en las redes sociales, los singles masculinos número uno confirmaron que esta decisión fue tomada para los intereses a largo plazo.

«Después de consultar con el equipo médico, me aconsejaron que me concentrara en la rehabilitación. Desafortunadamente, no estoy en condiciones ideales para competir de manera segura en el campeonato mundial esta vez», escribió Axelsen.

La renuncia del campeón mundial de 2022 abrió oportunidades para jugadores jóvenes, incluido Alwi Farhan, para mostrar sus dientes en el evento de bádminton más grande este año.