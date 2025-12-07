‘Always’ y ‘Riverstone’ ganan los principales premios en el Festival de Cine de Singapur

«Chen Deming»Siempre” reclamó el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Singapur‘s Silver Screen Awards, llevándose a casa el premio al mejor largometraje asiático en la ceremonia del 7 de diciembre.

La coproducción entre Estados Unidos, Francia, China y Taiwán triunfó en la competición de largometrajes asiáticos, poniendo de relieve el carácter cada vez más internacional del cine asiático. La victoria corona una exitosa carrera de premios para la película, que incluye en CPH: DOX y El Gouna.

“Lalith Rathnayake”piedra de río» surgió como otro gran ganador de la noche, con el cineasta de Sri Lanka ganando el premio al mejor director en la Competencia de Largometrajes Asiáticos. El actor principal de la película, Mahendra Perera, también obtuvo el premio a la mejor interpretación. ganó un par de premios en el Festival Internacional de Cine de Shanghai.

El cine tailandés obtuvo reconocimiento cuando “Human Resource” de Nawapol Thamrongrattanarit recibió el premio Fipresci, que se suma a sus galardones en Venecia. Ganador de Cannes del también director tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke “Un fantasma útil”, una coproducción entre Tailandia, Singapur y Francia, obtuvo una mención especial en la Competencia de Largometrajes Asiáticos.

La ceremonia también honró a los veteranos de la industria: Deepa Mehta recibió el Premio Honorífico de Cine y Youn Yuh-jung se llevó a casa el Premio Screen Icon.

En la Competencia de Cortometrajes del Sudeste Asiático, “Through Your Eyes” de Nelson Yeo ganó el premio al mejor cortometraje del Sudeste Asiático, mientras que “Children’s Day” de Giselle Lin se llevó el premio al mejor cortometraje de Singapur. Ananth Subramaniam ganó el premio al mejor director por la coproducción entre Malasia, Filipinas y Francia “Bleat!”, Tysha Khan obtuvo el premio a la mejor interpretación por “Fruit” y Batara Goempar se llevó el premio a la mejor fotografía por “Sammi, Who Can Detach His Body Parts”. “True Love”, del cineasta vietnamita Huỳnh Công Nhớ, recibió una mención especial.

El premio del público fue para “Coda”.

Lista completa de ganadores

Premios honoríficos

Premio Honorífico de Cine Deepa Mehta

Premio al icono de pantalla Youn Yuh-jung

Premio a la elección del público

“Coda”, dirigida por Jac Min (Singapur)

Competencia de largometraje asiático

Mejor largometraje asiático

“Siempre”, dirigida por Chen Deming (Estados Unidos, Francia, China, Taiwán)

Mejor Largometraje Asiático (Mención Especial)

“A Useful Ghost”, dirigida por Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia, Singapur, Francia)

Mejor director

Lalith Rathnayake por “Riverstone” (Sri Lanka)

Mejor rendimiento

Mahendra Perera por “Riverstone” (Sri Lanka)

Premio Fipresci

“Recursos Humanos”, dirigida por Nawapol Thamrongrattanarit (Tailandia)

Competencia de cortometrajes del Sudeste Asiático

Mejor cortometraje del Sudeste Asiático

“Through Your Eyes”, dirigida por Nelson Yeo (Singapur)

Mejor cortometraje de Singapur

“Día del Niño”, dirigida por Giselle Lin

Mejor director

Ananth Subramaniam por «¡Bleat!» (Malasia, Filipinas, Francia)

Mejor rendimiento

Tysha Khan por “Fruit” (Singapur)

Mejor fotografía

Batara Goempar por “Sammi, que puede separar partes de su cuerpo” (Indonesia)

Mención especial

“True Love”, dirigida por Huynh Cong Nho (Vietnam)