Alums de Jax Tony Hernández y Lilly Burns lanzan Studios contraparte

Productores Tony Hernández y Lilly arde se han asociado con el ex presidente de TV MRC Elise Henderson lanzar Contrapartida Estudios.

La pareja que anteriormente dirigió el banner de producción Jax Media ha estado trabajando en silencio con Henderson bajo el banner de contraparte durante el año pasado. Hernández se desempeña como CEO de la contraparte, mientras que Burns es director creativo y Henderson es presidente. Sarah MadiganAnteriormente, ejecutivo de negocios senior en Jax Media e Imagine, también se ha firmado como director de operaciones.

El grupo aprovechará su profunda experiencia en producción y fuertes relaciones de la industria para llevar los negocios a la contraparte. Como fue el caso de Jax, la compañía ofrecerá una combinación de servicios de producción en proyectos de terceros y seguirá su propio desarrollo interno.

«Creemos que la producción de alta calidad y eficiente es la raíz del éxito creativo, y hemos construido una empresa alrededor de ese modelo», dijeron Hernández, Henderson y Burns en un comunicado. «Centramos nuestro proceso en torno al artista/creador, nos mantenemos ágiles y ofrecemos contenido premium de los compradores al precio correcto».

Durante el año pasado, la contraparte ha entregado la serie dramática «Dexter Original Sin» y «Dexter: Resurrection» para Paramount+/Showtime. También está produciendo el thriller de media hora de media hora de 10 episodios «Maximum Pleasure Garanted», protagonizada por Tatiana Maslany para Apple TV+, del creador y showrunner David J. Rosen. Está dirigido y producido por David Gordon Green. «Free Bert» es una comedia de seis episodios para Netflix toplined y co-creada por Bert Kreischer.

La contraparte tiene tres proyectos internos en proceso: un thriller de crimen de acción internacional y un thriller erótico, ambos en los streamers, y una comedia en el lugar de trabajo.

Hernandex y Burns vendieron su estandarte de Jax Media para imaginar el entretenimiento en 2018. Imagine compró el interés restante en enero de 2023, el mismo mes que salieron Hernández y Burns. Hernández lanzó la compañía en Nueva York en 2011.

Henderson trabajó como agente literario para la Agencia William Morris y Uta. Se desempeñó como ejecutiva de desarrollo en Universal Cable Prods. Antes de unirse a MRC en abril de 2019.

La contraparte tiene oficinas en Nueva York y Los Ángeles.

(En la foto: Elise Henderson de la contraparte, Lilly Burns, Tony Hernández y Sarah Madigan)