Alumni de Akpol 90 Holds Barato Market, los residentes pueden comprar petróleo a arroz por debajo de los precios del mercado

Semarang, Viva – Cuidado Polri El bienestar de la comunidad continúa realizándose a través del programa de movimiento de alimentos baratos de la policía que se implementa simultáneamente en Indonesia. Este movimiento estratégico tiene como objetivo ayudar a la estabilidad de los precios y garantizar que las necesidades básicas de la comunidad se puedan satisfacer a un precio asequible.

Leer también: Polantas dijo que estaba presente en el Dieng Culture Festival 2025, Kakorlantas reveló un mensaje importante



Como parte de la serie de movimientos nacionales, los ex alumnos de la Academia de Policía (Akpol) Clase de 1990 Dhira Brata Battalion Organiza actividades Mercado barato En el distrito de Pedurungan, Semarang City, el sábado 23 de agosto de 2025.

Esta actividad del servicio social está en colaboración con el Bulog Perum y es una manifestación tangible de la sinergia de la Policía Nacional con SOES para promover los intereses de la gente.

Leer también: El legislador de PKB vertió 2.5 toneladas de arroz y miles de litros de petróleo a través de operaciones de mercado baratas





Los alumnos de Akpol 1990 celebraron un movimiento de mercado barato

La actividad en Pedurungan fue atendida directamente por el subdirector del comisionado de policía Dedi Praseteto, quien fue bien recibido por la comisionada de policía regional de Karo HR Java, Noviana Tursanurohmad, junto con una serie de principales oficiales de policía regional de Java Central Java.

Leer también: Ridwan Kamil está listo para aceptar cualquier resultado de la prueba de ADN con Lisa Mariana



La presencia de este mercado barato recibió una gran apreciación de los residentes, como lo demuestran el entusiasmo de la comunidad que empacó la ubicación para obtener una variedad de productos alimenticios de calidad a precios muy por debajo del mercado.

Los bienes distribuidos en este mercado barato incluyen 600 kilogramos de huevos a un precio de Rp 23,000/kg, 500 kilogramos de azúcar a un precio de 15,000/kg, 300 kilogramos de harina a un precio de 10,000/kg, 2,000 litros de cocción a un precio de cocción a un precio de 15,000/litro de Rp, 8 toneladas de Rice de RP a un precio de RP de Rp 5,000 (5.000.

Uno de los residentes, Anis de la aldea Palebon, expresó su alegría. «Anteriormente compré 2 bolsas de arroz, aceite de 2 litros, 1 kg de huevo. El precio es mucho más barato, señor, del mercado. Entonces, cuando descubrí que el mercado barato se llevaba a cabo aquí, inmediatamente vine», dijo.

Esta actividad no solo proporciona beneficios económicos directos para la gente de Semarang, sino que también fortalece la calidez y la cercanía emocional entre la institución de la Policía Nacional y los miembros de la comunidad.

La actividad, que tenía los alumnos de Akpol 90 en Semarang, fue un reflejo del compromiso total de la Policía Nacional que había llevado a cabo casi 20,000 puntos de mercado baratos y distribuyó decenas de miles de toneladas de arroz a todos los rincones del país. La Policía Nacional está decidida a continuar el programa que es directamente útil para el bienestar de esta comunidad.