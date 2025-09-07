Aludió a la negociación de tarifas con los Estados Unidos, el primer ministro Japón Shigeru Ishiba anunció la renuncia de su posición

Yakarta, Viva – Primer Ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su renuncia hoy. Acuerdo arancel Entre Japón y Estados Unidos (COMO) Llamó como uno de los principales factores en su decisión de presentar su posición a su sucesor.

En una conferencia de prensa de su renuncia, citado de Kyodo-oanaEl domingo 7 de septiembre de 2025, Ishiba también transmitió un profundo arrepentimiento por no cumplir sus expectativas como líder del Partido Liberal Democrático (LDP). Esta decisión fue tomada a pesar de que ni siquiera había pasado 1 año, estaba llevando a cabo su posición.

Según él, la estrategia de crecimiento económico de su gobierno que se centró en el aumento de los salarios había comenzado a mostrar resultados. Sin embargo, todavía asumió la responsabilidad de la gran derrota experimentada por LDP en las elecciones del Alto Consejo el 20 de julio.

Ishiba expresó la esperanza de que su sucesor pudiera mantener una relación sólida con los Estados Unidos y otros socios principales. Según él, esta renuncia está destinada a evitar la ocurrencia de «grandes divisiones» en el cuerpo del LDP.



Primer Ministro japonés (PM), Shigeru Ishiba en una reunión bilateral con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Bogor, Java Occidental (Fuente: YouTube de la Secretaría Presidencial)

Anteriormente, se informó ampliamente que Ishiba renunció el domingo, el día antes de que el partido decidiera si celebrar una elección presidencial.

La decisión de renuncia salió después de que Ishiba, el sábado por la noche, se reunió con el ex primer ministro Yoshihide Suga y el Ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, dos figuras que se sabe que están cerca de él. Se cree que ambos instan a Ishiba a evitar divisiones dentro del Partido Liberal Democrático (LDP).

Según una fuente cercana a él, Ishiba, que sirvió desde octubre de 2024, declaró previamente su disposición a rechazar la elección planificada del liderazgo del LDP amenazando con disolver el DPR y celebrar una elección rápida, una actitud que desencadenó el rechazo dentro del partido LDP.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro japonés Ishiba Shigeru en el Palacio Presidencial Bogor, Java Occidental (Fuente: Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial)

En medio de la creciente insistencia de que Ishiba es responsable de la pérdida de la mayoría de la coalición en las altas elecciones de la Asamblea en julio, LDP planea recolectar las firmas de sus miembros el lunes para determinar si celebrar una elección presidencial antes del calendario de 2027.

Las críticas a Ishiba han aumentado en los últimos días, incluso de sus aliados, porque prometió permanecer en el cargo. (Hormiga)