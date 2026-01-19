¡Alto riesgo, alto rendimiento! Los derivados de criptoactivos se convierten en los favoritos

Jacarta – Comercio derivados criptoactivos Se cree que es cada vez más popular entre los indonesios. Esto se refleja en el producto Pintu Futures de PT Pintu Kemana Saja, que registró un crecimiento. Usuarios comerciales mensuales (MTU) casi el 500 por ciento anual (año tras año/YoY) en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo a Jefe de Marketing de Producto Pintu Iskandar Mohammad, el desempeño positivo no solo se muestra en el aumento significativo de MTU, sino que en términos de volumen de operaciones, las operaciones de derivados de criptoactivos en Pintu Futures aumentaron en el mismo período, es decir, el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el cuarto trimestre de 2024, aumentando en más del 370 por ciento.

De hecho, durante ese período, la frecuencia de las operaciones también aumentó en más del 300 por ciento. También se mostraron otros aumentos en los usuarios activos, que también aumentaron en un 226 por ciento, y la frecuencia de los depósitos aumentó en más del 450 por ciento.

Añadió que el comercio de derivados de criptoactivos abre oportunidades para que los comerciantes optimicen las estrategias comerciales en diversas condiciones del mercado.

Los operadores pueden tomar posiciones largas o cortas según sus respectivos análisis y estrategias.

Para completar el viaje de negociación de derivados de criptoactivos, Pintu Futures está equipado con varias características superiores que se presentan continuamente para facilitar la negociación.

Estas características incluyen tipos de órdenes avanzadas, margen inicial, apalancamiento ajustable hasta 25x, protección de precios, así como Take Profit y Stop Loss.

Por último, la elección de tokens en Pintu Futures también es muy diversa y los usuarios pueden intercambiar más de 180 criptoactivos.

«Somos optimistas de que las diversas iniciativas y productos innovadores que presentamos puedan seguir atrayendo el interés del pueblo indonesio en el comercio de derivados de criptoactivos utilizando aplicaciones registradas oficialmente en Indonesia», dijo Iskandar, el martes 20 de enero de 2026.

Citado de moneda de vidrioEl comercio global total de derivados de criptoactivos alcanzará los 85,70 billones de dólares o 1.445 billones de IDR en 2025.

El margen de crecimiento sigue siendo muy grande, a nivel nacional, el comercio de derivados de criptoactivos, según CFX Crypto Exchange, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 solo alcanzó los 73,8 billones de IDR.

«El público en general ya debe saber que los derivados de criptoactivos son por naturaleza alto riesgo, alto retorno. Por esta razón, es muy importante una preparación minuciosa antes de operar, una gestión estricta del riesgo y, lo más importante, Haga su propia investigación (DYOR)», enfatizó Iskandar.