





Un alto funcionario de seguridad iraní viajará el martes a Ománel sultanato de Medio Oriente ahora media en las conversaciones entre Teherán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica destinado a detener un posible ataque estadounidense. Ali Larijani, ex presidente del Parlamento iraní y ahora secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, probablemente llevará la respuesta de su país a la ronda inicial de conversaciones indirectas celebrada la semana pasada en Mascate con los estadounidenses.

Larijani se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, el principal intermediario en las conversaciones, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, informó la agencia de noticias estatal IRNA. IRNA describió las conversaciones como «importantes», sin dar más detalles sobre el mensaje que transmitirá Larijani.

Irán y Estados Unidos mantuvieron nuevas conversaciones nucleares la semana pasada en Omán. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, hablando el domingo ante diplomáticos en una cumbre en Teherán, señaló que Irán mantendría su posición de que debe poder enriquecer uranio, un importante punto de discordia con el presidente estadounidense Donald Trump, que bombardeó instalaciones atómicas iraníes en junio durante la guerra entre Irán e Israel de 12 días. Esa guerra interrumpió rondas anteriores de conversaciones nucleares entre Washington y Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington esta semana y se espera que Irán sea el principal tema de discusión, dijo su oficina ..

El A NOSOTROS ha trasladado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de combate al Medio Oriente para presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y tenga la potencia de fuego necesaria para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo. Las fuerzas estadounidenses ya derribaron un dron que, según dijeron, se acercó demasiado al Lincoln y acudieron en ayuda de un barco con bandera estadounidense que las fuerzas iraníes intentaron detener en el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico.

La Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió el lunes una nueva advertencia a los buques estadounidenses en el estrecho para que «permanezcan lo más lejos posible del mar territorial de Irán sin comprometer la seguridad de la navegación». Lihat juga .. El estrecho, por el que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado, se encuentra en aguas territoriales iraníes y omaníes. Quienes viajen al Golfo Pérsico deben pasar por aguas iraníes.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias.





