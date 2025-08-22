Alto estándar para la industria de los activos criptográficos del país

Badung, Viva – Plataforma Un activo criptográfico Azotado Priorizar los factores de seguridad porque está equipado con un sistema de protección en capas y transparencia de precios para mantener la confianza de los inversores.

Esto es para responder que todavía hay muchos inversores potenciales que todavía dudan en ingresar a esta industria.

«Queremos construir un ecosistema criptográfico inclusivo, seguro y apoyar el crecimiento de los inversores minoristas en Indonesia», dijo el fundador de Floq Yudhono Rawis en Badung, Bali, jueves 21 de agosto de 2025.

Basado en datos de la autoridad de servicios financieros (Ojk), el número de usuarios de activos criptográficos en Indonesia alcanzó a más de 15 millones de personas hasta junio de 2025.

Eso no es todo. Yudhono predice que la industria de los activos del país se está desarrollando cada vez más junto con la transferencia de supervisión y regulación bajo el OJK, desde antes BappeBTi Desde principios de este año.

Esto indica, estándar intercambio criptográfico equivalente a bancos, valores y otros servicios financieros.

También vio este impulso en un catalizador positivo que pudo socavar el estigma negativo que se había unido.

«Por lo tanto, la protección del cliente (usuarios/inversores) es lo mismo que los bancos. En el pasado, la industria de los activos criptográficos podría considerarse ‘niños obstinados’, ahora supervisados ​​y regulados por el OJK con altos estándares, equivalentes a los bancos o valores. Esto no es difícil pero precisamente a Build Trust», dijo Yudhono.

Para obtener información, Floq ha experimentado un rápido crecimiento desde que se lanzó oficialmente el 30 de mayo de 2025. Hasta ahora o casi 3 meses, se han registrado 1 millón de usuarios.

Dijo que el logro se obtuvo después de que Floq se basó en productos que eran fácilmente accesibles y satisfagan las necesidades de los nuevos usuarios al priorizar los principios de accesibilidad, seguridad y educación.

El enfoque actual es garantizar las necesidades del usuario, así como una coordinación ordenada para garantizar que el desarrollo del producto sea rápido, por lo que la activación del usuario crece exponencial en un trimestre.