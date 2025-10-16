Alto ejecutivo de una organización de extorsión corporativa en Pekanbaru arrestado, su método fue amenazar con manifestaciones y acusarlo de corrupción

Pekanbaru, VIVA – Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) Polda Riau nombró a un hombre llamado Jekson Jumari Pandapotan Sihombing como sospechoso en el presunto caso de extorsión contra PT Ciliandra Perkasa en Pekanbaru.

El sospechoso fue arrestado por el equipo de policía de la Subdirección III Jatanras Ditreskrimum Riau cuando estaba a punto de recibir 150 millones de IDR de la víctima en el Hotel Furaya, Jalan Jenderal Sudirman, ciudad de Pekanbaru, el martes 14 de octubre de 2025.

El subdirector de Investigación Criminal de la Policía Regional de Riau, AKBP Sunhot Silalahi, explicó que el método del sospechoso era amenazar con realizar una manifestación en Yakarta y difundir noticias negativas relacionadas con uno de los grupos. compañía si la solicitud no es atendida.

«El sospechoso pidió dinero hasta 5.000 millones de IDR con la amenaza de realizar siete manifestaciones en Yakarta y denunciar cuestiones que podrían empañar el buen nombre de la empresa», dijo AKBP Sunhot Silalahi en una conferencia de prensa en la jefatura de policía regional de Riau, el jueves 16 de octubre de 2025.

Antes del arresto, el sospechoso era conocido como el Presidente General de la Juventud Tri Karya (Organizaciones de masas Petir) había difundido anteriormente una serie de noticias en los medios de comunicación en línea que contenían acusaciones falsas contra el grupo empresarial en cuestión, incluidas acusaciones de prácticas corruptas y daños ambientales por valor de 1,4 billones de rupias.

La empresa víctima lo denunció luego a la Policía Regional de Riau porque se sentían agraviadas y nunca tuvieron derecho a responder por la noticia.

Durante la operación de arresto, la policía confiscó varias pruebas, incluido un automóvil, varios teléfonos móviles, 150 millones de IDR en efectivo, dos llaves de la habitación del hotel Furaya e imágenes de CCTV que muestran las actividades del sospechoso en el lugar.

Además, durante el registro en la casa del sospechoso en Rumbai también se encontró un ordenador portátil, una impresora, una libreta de ahorros y un documento aclaratorio con el membrete de Ormas Petir y el sello de la organización, que fue enviado a varias empresas y agencias gubernamentales.

Explicó que durante la búsqueda también se encontraron decenas de cartas solicitando aclaraciones de varias empresas y otras partes utilizando el mismo método utilizado por el sospechoso al PT Ciliandra Perkasa.

Según AKBP Sunhot, la gestión de este caso demuestra la seriedad de la policía regional de Riau a la hora de actuar contra los autores de extorsión que utilizan la cobertura de los informes de los medios para presionar a determinadas partes.