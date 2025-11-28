Altavoz con clip JBL por menos de $ 30 para el Black Friday

MEJOR PARA FIESTAS

JBL Xtreme 3

El Xtreme 3 es posiblemente el mejor altavoz de la gama JBL. Comparado con el 2, el modelo 2021 está totalmente pensado para fiestas: con unos graves potentes y un diseño de tamaño considerable, está lejos de ser sutil. Cuatro controladores y radiadores pasivos duales permiten un sonido retumbante que es difícil de conseguir en cualquier otro altavoz portátil del mercado. La construcción totalmente impermeable lo convierte en la mejor opción para reuniones al aire libre, con una clasificación IP67, una clasificación de protección tan alta como la que verá en la mayoría de los productos de consumo, lo que significa que no tiene que preocuparse en absoluto por la exposición al agua y al polvo.