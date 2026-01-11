Alta rivalidad, autobús Persija escoltado por Brimob Rantis cuando visita GBLA Bandung

Bandung, VIVA – La policía acompañará la llegada del equipo. persia Yakarta al estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), ciudad de Bandung, utilizando vehículos tácticos (rantis) en la continuación del partido contra persib Bandung en la semana 17 de la Superliga 2025/2026, domingo 11 de enero de 2026.

El inspector general jefe de la policía de Java Occidental, Rudi Setiawan, dijo que la escolta con un guardia se llevó a cabo de acuerdo con las regulaciones para garantizar la seguridad del equipo visitante hasta que llegaron al estadio a tiempo.

«Sí, de acuerdo con las disposiciones. Nos aseguramos de que lleguen a tiempo y de forma segura», dijo Rudi Setiawan en Bandung.

Explicó que el partido de Persib Bandung contra Persija Jakarta tuvo un mayor nivel de vulnerabilidad que los partidos normales debido a la rivalidad entre los dos equipos.

«Analizo que este partido no es un partido cualquiera. Debido a que hay rivalidad entre Persib y Persija, nuestra evaluación tiene el potencial de alguna interferencia», dijo.

Sobre la base de estas consideraciones, el jefe de policía regional de Java Occidental tomó el control directo seguridad para que toda la serie de actividades se desarrolle de forma segura y propicia.

«Por lo tanto, como jefe de la policía regional, asumí el cargo de garantizar una mayor seguridad. Lo que estaba asegurado no sólo era el estadio GBLA, sino también toda la serie de actividades», subrayó.

Rudi confirmó que el equipo de Persija Jakarta estaba en la ciudad de Bandung como invitado y bajo protección policial. «Los persija ya están aquí. Son invitados en Bandung», dijo. (hormiga)