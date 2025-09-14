Alta movilidad, la preparación de los servicios de carreteras en el centro de atención

Yakarta, Viva – La movilidad comunitaria en el camino de peaje continúa aumentando. Durante 2023, un promedio de más de 3.5 millones de vehículos que pasan todos los días en la red de peaje administrado por Jasa Marga Group. Esta cifra ha aumentado alrededor de 5.3 por ciento en comparación con el año anterior, lo que significa las altas actividades de viaje de la comunidad.

El aumento en el número de vehículos generalmente se siente cada vez más en el largo período de vacaciones. Antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2024/2025, por ejemplo, la carretera de peaje Trans-Java registró casi 184 mil vehículos en un día. Esta cifra es alrededor de 10.9 por ciento más alta que un día normal.

Detrás del tráfico denso, siempre hay un posible problema técnico en los vehículos. A partir de la batería debilitada, el motor murió, los neumáticos se filtraron, para quedarse sin combustible. La situación a menudo hace que el conductor se asuste, especialmente si sucede por la noche, cuando llueve o cuando viaja con la familia.

Al ver la ansiedad, Garasi.id presenta el servicio asistente de emergencia 24/7. Este servicio proporciona asistencia directa en la ubicación, como DerekEntrega de combustible, saltadores de batería, al reemplazo de neumáticos. Si el problema no se puede resolver en el lugar, el vehículo será llevado al taller más cercano.

«Los conductores no necesitan preocuparse. Este servicio está listo para ayudar cuando sea necesario, incluso en vacaciones», dijo Ardyanto Alam, CEO de Garasi.id en su declaración en Yakarta, domingo 14 de septiembre de 2025.

Los usuarios pueden acceder fácilmente a este servicio a través de la aplicación. Después de estar activos, recibirán un certificado digital como prueba de protección.

El período de validez del servicio alcanza los 12 meses y cubre todos los tipos móvil Pasajeros no comerciales, sin condiciones adicionales como la propiedad del seguro.

La presencia de este servicio de emergencia es un ejemplo de cómo las plataformas automotrices digitales comienzan a alcanzar las necesidades reales de los propietarios de vehículos.

No solo proporcionar información y transacciones, sino que también proporciona una sensación de seguridad en el camino. Con la cantidad de vehículos en la carretera de peaje que continúa creciendo, la existencia de servicios como este es un apoyo importante para la comodidad de los viajes de las personas.