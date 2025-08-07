Alrededor de 28 niños mueren diariamente en Gaza debido al conflicto: Informe de la ONU







La ONU en su informe declaró que alrededor de 28 niños son asesinados diariamente en Gaza Debido al conflicto y la ayuda humanitaria restringida.

«Muerte por bombardeos. Muerte por desnutrición y hambre. Muerte por falta de ayuda y servicios vitales. En Gaza, un promedio de 28 niños al día, el tamaño de un aula, han sido asesinados. Fondo para Niños de la ONU (UNICEF) dijo en X.

Comandante de HEZB asesinado en el Líbano

El Fuerza Aérea Israelí Mató a un terrorista de Hezbolá en el valle de Beqaa del Líbano en un ataque aéreo nocturno, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel el miércoles por la mañana. Las FDI dijeron que Hossam Qasem Ghorab operaba desde territorio libanés para dirigir las células terroristas en Siria planeando ataques con cohetes en las alturas del Golán.

