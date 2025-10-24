Alpha Violet aborda Tallin Fotos de João Nuno Pinto, Alexander Murphy

Boutique de ventas dirigida por autores con sede en París violeta alfa ha adquirido los derechos de distribución mundial de dos títulos que se estrenarán mundialmente en competición en el Festival de cine Noches Negras de Tallin (PÖFF), del 7 al 23 de noviembre.

Uno de los candidatos al Gran Premio principal de Tallin, “18 Holes to Paradise” está dirigido por el cineasta portugués y graduado de la Academia de Cine de Nueva York João Nuno Pinto, conocido por su aclamado debut “América” (2010), “Mosquito”, que abrió el Festival de Rotterdam en 2020, y la serie policial. «Ley natural».

Escrito por Fernanda Polacow de “Mosquito”, el drama se desarrolla en una casa de campo portuguesa afectada por la sequía. Habla de “terratenientes y personal que relatan los mismos acontecimientos desde perspectivas irreconciliables, revelando un mundo fracturado al borde del colapso”, se lee en el logline. En los papeles principales están Margarida Marinho (“La sequía”, “Un disparo en la oscuridad”) Beatriz Batarda (“Tren nocturno a Lisboa”, “Finisterra”), Rita Cabaço (“Great Yarmouth-Figuras provisionales”) y Jorge Andrade.

“18 Holes to Paradise” es una película que nació de nuestra experiencia de ver cómo nuestro país se secaba y se vendía barato. Entonces nos propusimos crear una hermosa y decadente propiedad campestre y sus tres hermanos que no se ponen de acuerdo sobre su futuro: vender o no vender”, dijo Pinto. Variedad. “Cuando un gran incendio forestal los rodea, estallan crisis sociales internas que involucran a los trabajadores de la tierra en la conversación.

Mientras los ricos propietarios de la propiedad intentan no volverse locos, las vacas simplemente observan cómo el reloj avanza”.

Tras su debut mundial en Tallin el 13 de noviembre, la película, respaldada por la emisora ​​pública RTP, se estrenará en los cines nacionales a través de NOS. Trent Film se encargará de la distribución italiana.

“Goodbye Sisters”, una de las 10 películas que se exhibirán en el concurso internacional Doc@PÖFF, está dirigida por el cineasta emergente franco-irlandés Alexander Murphy para la productora Goodseed Productions, con sede en París, y el coproductor Underground Talkies Nepal.

Adiós hermanas Crédito: Producciones Goodseed

El cineasta enfoca su cámara sobre Jamuna (20) y su hermana menor Anmuna, desde el bullicio de Katmandú hasta las altas crestas del Himalaya. Las jóvenes regresan a su remoto pueblo de montaña para participar en la peligrosa cosecha de la yarsagumba, una rara criatura, mitad seta, mitad insecto, cuyo valor supera al del oro. Para Jamuna, venderlo en la ciudad le permitiría mantener a su familia y financiar sus estudios en el extranjero.

Murphy dice que su foto explora «la fuerza que se necesita para aferrarse a un sueño contra viento y marea». «Jamuna se niega a aceptar la vida que le espera en Nepal y se atreve a luchar por el futuro que imagina. Pero esa elección tiene un costo: decir adiós a las personas que más ama. Es una visión íntima de lo que realmente significa la migración», afirma.

“Goodbye Sisters” será lanzado por el establecido medio francés Dulac Distribution.

Al comentar sobre sus elecciones, las codirectoras de Alpha Violet, Virginie Devesa y Keiko Funato, dijeron: «Estamos encantados de estrenar mundialmente nuestras dos nuevas películas en la competencia Black Nights de Tallin. Ambas películas abordan cuestiones sociales urgentes y polarizadoras: la amenaza de desastre ecológico y devastadores incendios forestales en Portugal en «18 Holes to Paradise», y la falta de oportunidades para las niñas en Nepal, y su búsqueda de una salida en «Adiós hermanas». Creemos que ambas películas atraerán a compradores que busquen temas sólidos y narrativas convincentes”.

Alpha Violet también representa a la ganadora de Toronto-Fipresci, “Forastera”, del talento emergente español Lucía Al-On 1999. Se proyectará en Tallin como parte de un enfoque en Cataluña.

La película acaba de ser vendida en Estados Unidos (Grasshopper Film), Japón (Starcat) y Suecia (Folkets Bio).