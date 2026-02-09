Alperen Sengun se disculpa por comentarios sexistas contra el árbitro

Cohetes de Houston centro Alperen Sengun se disculpó con la funcionaria de la NBA Jenna Reneau después de que llamó repetidamente a la árbitra “ab—-” durante una derrota por 114-93 ante el celtas de boston el 4 de febrero.

El incidente, que provocó la expulsión de Sengun, se volvió viral en las redes sociales, con un audio mejorado que revela las malas palabras que usó contra Reneau.

Senegun reconoció su metedura de pata «inmadura» después de la victoria del sábado sobre el Trueno de la ciudad de Oklahomaadmitiendo que tenía que ser mejor.

«Fue simplemente el calor del momento, y dije algunas cosas que no debería haber dicho», dijo Sengun, vía William Guillory del Athletic.

La estrella de los Rockets se hace cargo

El central turco reveló que visitó el NBA oficial después del partido para disculparse con ella en persona.

«Me sentí mal por eso», dijo Sengun. «Inmediatamente después del partido, fui al vestuario (de los árbitros). Le (estreché) la mano y le pedí disculpas. Eso fue inmaduro por mi parte. Debería saberlo mejor».

“A veces no puedes controlarte, pero debería haberlo sabido mejor”, dijo Sengun. «Simplemente sucedió en el calor del momento. Entonces ella entendió y fue bueno por ambos lados».

Sengun fue expulsado en la marca de 6:03 en el último cuarto por protestar por una falta de decisión en su avance hacia el aro. Después de superar a Luke Garza, un ayudante se lo impidió en el aro. Nehemías Quetaprovocando una reacción de enojo porque no fue enviado a la línea de falta. Los Rockets perdían por 25 puntos en el momento de su expulsión, y Sengun admitió que arremetió contra el árbitro de la NBA por el mal desempeño de su equipo.

Sengun gana el visto bueno al Juego de Estrellas

El gran hombre turco ha sido nombrado como reemplazo para los heridos Shai Gilgeous-Alexanderconvirtiéndolo en dos veces All-Star. Ocupará el puesto vacante dejado por el actual MVP SGA en Team World como parte del nuevo formato NBA All-Star.

Sengun, con un promedio de 20,8 puntos, 9,4 rebotes y 6,3 asistencias, la mayor cifra de su carrera, fue ampliamente considerado uno de los mayores desaires cuando se anunciaron las reservas del Juego de Estrellas la semana pasada. Mientras que las selecciones de los All-Stars por primera vez Jamal Murray, Chet Holmgren y Deni Avdija eran comprensibles, muchos sintieron que Sengun debería haber sido nombrado All-Star en lugar de LeBron James o incluso su compañero de equipo, Kevin Durant.

El jugador de 23 años habló de su desaire inicial en el Juego de Estrellas la semana pasada.

«Fue decepcionante para mí, pero sucede», habló Sengun sobre su desaire al Juego de Estrellas, a través de CestaNoticias. «Tenemos muchos talentos en la liga y todavía soy joven. Eventualmente lo lograré y eso me obligará a trabajar duro».

«Todavía tengo metas, tengo que lograrlas, y cosas como ésta siempre me empujan en el buen sentido. Simplemente tengo que trabajar más duro, ser disciplinado en lo que hago, y espero tener muchos años en la NBA y muchos All-Stars que pueda hacer».

La NBA también podría verse obligada a nombrar un reemplazo All-Star para dólares de milwaukee estrella Giannis Antetokounmpoquien aún no ha sido autorizado a regresar de su distensión en la pantorrilla.