Almirola juega al spoiler de los playoffs en Las Vegas

Aric Almirola ganó su tercer NASCAR La carrera de la Serie Xfinity esta temporada lo hará en Las Vegas Motor Speedway el sábado. Arrasó la noche liderando las tres etapas camino a la victoria. Y, si fuera un competidor a tiempo completo en NXS, habría conseguido su boleto para el Campeonato Cuatro.

Sin embargo, Almirola sólo corre a tiempo parcial en el Toyota No. 19 de Carreras de Joe Gibbs. La victoria aún es un buen augurio para que JGR persiga el tan codiciado Campeonato de Propietarios.

La victoria de Almirola negó a todos los pilotos de la Ronda de 8 la oportunidad de asegurarse entre las últimas cuatro posiciones para el campeonato de pilotos. Quedan dos carreras, Talladega Superspeedway y Martinsville Speedway, para decidir quiénes serán los cuatro pilotos finales para ver quién gana el campeonato en Phoenix Raceway.

Ganar no fue fácil

Almirola comenzó cuarto y lucharía contra pilotos como el líder en puntos Connor Zilisch, los contendientes a los playoffs Justin Allgaier y Jess Love durante la carrera, ya que los cuatro intercambiaron el liderato en ocasiones. Justo cuando parecía que Zilisch iba a correr para ganar el puesto 11, se emitió una bandera amarilla por Dean Thompson que giraba en la vuelta 172 de 201.

Esto llevó a todos los líderes a boxes para los ajustes finales, neumáticos y combustible. Zilisch y el Equipo Chevrolet nº 88 Sacó a todos de la calle de boxes para el reinicio final cuando faltaban 23 vueltas. Cuando ondeó la bandera verde, Almirola y Zilisch lo convirtieron en una carrera circular luchando por el liderato.

Zilisch volvió a ocupar el primer puesto y se mantuvo allí hasta el final de las nueve. Cuando su Chevrolet No. 88 comenzó a soltarse en las curvas, Almirola aprovechó y puso su Toyota No. 19 al frente.

Se mantendría a la cabeza para conseguir cómodamente su tercera victoria.

“Nuestro auto era realmente bueno, pero cuanto más corría, más apretado se volvía”, dijo Almirola. “Simplemente estaba luchando en esa tanda larga al comienzo de la Etapa 3. Finalmente, en la última reanudación, salí increíblemente apretado y no pude seguir adelante.

«El N° 48 (Nick Sánchez) desaceleró mi impulso. Finalmente me despejé de él y pude perseguir al N° 88. Estaba bastante suelto y pude aprovechar eso».

Lugares comerciales y pintura

El fenómeno novato y líder en puntos Zilisch terminó donde comenzó, en segundo lugar, mientras lideraba 34 vueltas. Dos veces durante la carrera, él y Almirola hacen contacto compitiendo por el liderato. La buena noticia para ellos fue que no fue lo suficientemente importante como para hacer girar al otro o causar suficiente daño como para poner fin a su carrera.

Zilisch sale de Las Vegas con la ventaja en puntos y ahora está a 82 puntos. A su estrés por tener un auto de carreras suelto se sumó la mala transmisión de audio entre el piloto y el jefe de equipo, Mardy Lindley, en las radios del equipo.

“La frustración surge simplemente de lo mucho que esto (las carreras) significa para mí”, dijo Zilisch. «Cuando tienes la oportunidad de asegurarte un lugar para Phoenix, tienes que aprovecharla. Lo di todo, conduje lo más fuerte que pude.

«Sólo necesito hacer un mejor trabajo. Simplemente no pude trazar la línea. Nos costó mucho movernos y simplemente no teníamos lo que hacía falta. Así que simplemente volveremos a la mesa de dibujo. Salir de aquí más 82 (puntos) es bueno, podría ser mucho peor.

«Pero hubiera sido mucho mejor tener otra calcomanía de victoria en este auto».

Es hora de Talladega

El siguiente paso para el NXS es ​​el trío de 2,66 millas de Superautopista de Talladega. Es una carrera en la que puede pasar cualquier cosa en cualquier vuelta. El truco consiste en sobrevivir hasta la bandera a cuadros y no dejar que tus posibilidades de playoffs acaben girando en la recta delantera en un accidente de varios coches.