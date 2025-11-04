‘All’s Fair’ de Kim Kardashian recibe reseña de cero estrellas y malas reacciones

Los críticos y periodistas de televisión están destripados ryan murphy‘Todo es justo’, protagonizada por kim kardashiancalificando el nuevo drama legal de “existencialmente terrible”, “de mal gusto” y una “zona de desastre”.

La serie, cuyos primeros tres episodios ahora están disponibles en Hulu y Disney+, sigue a un equipo de abogadas de divorcios que abren su propia práctica en Los Ángeles «Feroces, brillantes y emocionalmente complicadas, navegan por rupturas de alto riesgo, secretos escandalosos y lealtades cambiantes, tanto en la sala del tribunal como dentro de sus propias filas. En un mundo donde el dinero habla y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan el juego, sino que lo cambian», se lee en una sinopsis.

Además de Kardashian, la serie de 10 episodios está protagonizada por Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close.

En La reseña de cero estrellas del Times de la serie, titulada «Revisión de All’s Fair: este puede ser el peor drama televisivo jamás realizado», el editor adjunto de televisión Ben Dowell escribió: «Bien hecho, Kim. Debes tener un ego bastante saludable para protagonizar lo que bien podría ser el peor drama televisivo jamás realizado. Debido a que ‘All’s Fair’ (Disney+) es tan malo, ni siquiera es agradable. Piensa que es una fábula feminista sobre abogados enérgicos que se vengan de hombres ricos crueles, pero en realidad es una película de mal gusto y «Un monumento repugnante a la misma avaricia, vanidad y avaricia a la que supuestamente apunta. Todo escrito, al parecer, por un niño que no podía escribir ‘vago’ en una pared».

La crítica de Guardian TV Lucy Mangan también le dio a la serie una calificación de cero estrellas, escribiendo en su revisar«No sabía que todavía era posible hacer televisión tan mala. Supuse que había algún tipo de base, algún conocimiento fundamental ineludible sobre cómo hacerlo que ahora impide que cualquier entrada en esta forma de arte caiga por debajo de un cierto estándar. Pero estaba equivocado. La nueva serie de Ryan Murphy, ‘All’s Fair’, protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash como las fundadoras de un bufete de abogados exclusivamente femenino que ofrece justicia de divorcio a mujeres increíblemente ricas pero ligeramente desafortunadas bajo el cielos azules de California, es fascinante, incomprensible y existencialmente terrible”.

La mayoría de las críticas criticaron las actuaciones, particularmente la de Kardashian como la abogada de divorcios Allura Grant, con Ed Power de The Telegraph. escribiendo«En medio de esta zona de desastre de tramas jabonosas y diálogos apestosos, tal vez sea injusto señalar a Kardashian. Su participación es sólo un desastre entre muchos (es productora ejecutiva junto a su madre y manager, Kris Jenner). Sin embargo, no se puede pasar por alto su actuación forzada, ya confirmada por su aparición como invitada en la temporada 12 de ‘American Horror Story’ de Murphy. Aún más sorprendente que su falta de dotes actorales, sin embargo, es su total ausencia de presencia en la pantalla. No tiene aura ni carisma sin filtrar. Olvídese del factor X, Kardashian tiene una cualidad Zzzzzz… que amenaza con adormecer al espectador desprevenido cada vez que abre la boca”.

Mientras tanto, Dowell dijo de Kardashian: «¿Kardashian (que planea tomar exámenes de la abogacía, según nos dicen) es una abogada convincente? No, no lo es. Ella está actuando lo que Genghis Khan es para una democracia liberal pacífica, aunque, por supuesto, el diálogo -un tsunami de clichés que ahoga toda esta empresa en los primeros cinco minutos- no ayuda a su causa».

“All’s Fair” marca la segunda colaboración de Kardashian con Murphy después de protagonizar la duodécima temporada de “American Horror Story”, subtitulada “Delicate”. La estrella de reality shows también se desempeña como productora ejecutiva del drama legal junto a Murphy.

La editora de Glamour, Emily Maddick, comparó «All’s Fair» con ver un episodio de «The Kardashians» y escribió en su reseña: «Y después de ver el primer episodio de ‘All’s Fair’, si lo que buscan es ‘aspiracional’, entonces que Dios nos ayude a todos. Porque parece que Ryan Murphy, posiblemente uno de los nombres más populares de la televisión, con innumerables programas brillantes, diversos y galardonados en su haber, incluidos ‘Glee’, ‘American Horror Story’, ‘Pose’, ‘Scream Queens’ y ‘Nip Tuck’ han sido completamente Kardashian. Ha bebido Kris Jenner Kool Aid y el universo cinematográfico de Murphy ha sido infectado por este estilo de vida llamado ‘aspiracional’ al que las Kardashian dictan que todos deberíamos conformarnos a aspirar y que, en otras palabras, se traduce como ‘comportarse como un multimillonario’”.

Todos los martes se transmitirán nuevos episodios de “All’s Fair” en Hulu y Disney+.