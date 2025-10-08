Allison Rawlings nombrada directora de publicidad y comunicaciones de FX

Ex ejecutivo de comunicaciones de NBCUniversal Allison Rawlings se dirige a Disney Entertainment, donde ha sido elegida como la nueva jefa de divisasDepartamento de publicidad y comunicación.

Rawlings reemplaza al antiguo jefe de publicidad de FX, John Solberg, quien anunció en junio que retirarse del cargo después de casi 30 años. En su nuevo puesto, Rawlings reportará al presidente de FX John Landgraf. También tendrá un informe de línea de puntos sobre Naomi Bulochnikov, vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones de Disney Entertainment Television y Direct-to-Consumer.

«La estrategia de comunicación de FX siempre se ha basado en un apoyo apasionado a los artistas que hacen de nuestra marca su hogar, así como en un compromiso inquebrantable con el respeto a los periodistas que cubren nuestra industria», dijo Landgraf en un comunicado. «Con Allison al frente de nuestro equipo de publicidad y comunicaciones, obtenemos un líder admirado cuya experiencia, creatividad y pasión continuarán y amplificarán el trabajo de FX y la integridad con la que lo llevamos a cabo».

Landgraf y FX anunciaron la contratación de Rawlings el miércoles. Según la noticia, el mandato de Rawlings incluirá “la dirección estratégica y la visión de las funciones de publicidad, comunicaciones y servicios creativos de la red”, incluidas relaciones con talentos, premios, eventos y publicidad fotográfica. Su supervisión incluye campañas de publicidad para el consumidor para originales de FX que se transmiten exclusivamente en Hulu y Disney+, y también en los canales de cable FX y FXX.

«FX ha sido durante mucho tiempo sinónimo de entretenimiento excepcional», dijo Rawlings. «Después de años de admirarlos desde lejos, es un privilegio y una emoción unirme a este increíble equipo».

Rawlings, quien se unió a NBCU en 2016, fue recientemente vicepresidente ejecutivo de comunicaciones para TV y streaming en NBCUniversal antes de partir a principios de este año. En ese puesto, supervisó la estrategia de comunicaciones en NBC, Peacock y seis redes de cable. El año pasado, eso incluyó “reposicionar a Peacock antes y durante los Juegos Olímpicos de París 2024”. Ella partió en marzo Después de una reestructuración corporativa, sus funciones de comunicación se trasladaron a Nueva York.

Antes de NBCU, Rawlings fue jefe de relaciones públicas en DreamWorks Animation, creando la primera función de comunicaciones integradas de la compañía y guiando la publicidad de películas nominadas al Oscar como «Los Croods» y «Cómo entrenar a tu dragón 2». También ayudó a lanzar DreamWorks Animation Television en 2013.

Al principio de su carrera, Rawlings se centró en las artes sin fines de lucro, y se desempeñó como jefa de comunicaciones de Geffen Playhouse, estrategia de marca para Center Theatre Group y publicidad para el Hollywood Bowl. Como parte del equipo de prensa de la Filarmónica de Los Ángeles, ayudó en la inauguración del Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry en 2003.