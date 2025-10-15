Allanaron almacén ilegal de licores y lugar de vida nocturna en Tangsel y confiscaron 300 botellas de licor

Tangerang del Sur, VIVA – Las noches en el sur de Tangerang de repente se vuelven ocupadas. Decenas de agentes de la Unidad de Policía de la Función Pública se desplazaron rápidamente para registrar distintos puntos de la zona Serpong y Serpong del Norte.

Los resultados te harán negar con la cabeza, cientos botella En el lugar se encontraron esparcidos licores de diversas marcas entretenimiento tarde a la tienda de hierbas medicinales. En una redada realizada el martes 14 de octubre de 2025 por la noche, los agentes confiscaron nada menos que 300 botellas. herencia desde tres lugares diferentes.

Este operativo se desarrolló desde las 20.00 horas hasta la medianoche, dirigido directamente por el Jefe de la División Regional de Aplicación de la Ley. Satpol PP Tangerang del Sur, Muksin Al Fachry.

«Recibimos muchos informes de residentes que estaban preocupados por la venta de alcohol sin permiso. Así que esta noche nos movimos simultáneamente y los resultados fueron bastante significativos», dijo Muksin, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Los agentes atacaron una tienda de hierbas medicinales y la casa de un residente en West Ciater, así como un salón y un lugar de karaoke en el área de Pakulonan, en North Serpong. Un total de 45 efectivos fueron desplegados en operativos para hacer cumplir el Reglamento Regional Número 2 de 2025 sobre Orden Público.

Los tipos de alcohol que se confiscan varían. Desde cerveza, vino tinto, esencias, kawakawa, vodka, whisky, ron, hasta tequila. Todo fue transportado inmediatamente a la oficina del PP Satpol de Tangerang del Sur como prueba.

Los agentes no solo los confiscaron, sino que también sellaron los establecimientos que vendían alcohol ilegal. Está previsto que los infractores se sometan a un juicio tipiring el jueves 16 de octubre de 2025.

«Queremos tener un efecto disuasorio. Esto es una advertencia para otros actores empresariales hacia finales de año, cuando normalmente aumentan las actividades de entretenimiento», dijo Muksin.