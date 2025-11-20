Allah da buenas noticias a las personas que hacen esto

VIVA – A los musulmanes se les recuerda la buena noticia directamente desde Alá SWT a través de Su palabra en QS. Al-Baqarah Versículo 25.

Este versículo afirma la promesa de felicidad eterna para los siervos que creer y hacer buenas obras constantemente.

Este versículo es visto como una de las promesas más magníficas del Corán, y confirma que Allah nunca abandona la fe y la bondad de Sus siervos.

Los eruditos llaman a este versículo «el versículo de la feliz noticia», porque inmediatamente abre la esperanza humana de una vida eterna llena de placer.

Lanzamiento AHORA en línea, Tafsir Jalalain menciona, (Transmitir) anunciar (buenas noticias a aquellos que creen) a Allah (y hacer el bien) realizar el culto obligatorio y sunnah (que se les proporciona) cielo-paraíso) jardines con árboles y viviendas (que fluyen) canales y aguas (ríos abajo) debajo de ríos y debajo de casas palacio.

(A todos se les dio) comida como (sustento en forma de diversas frutas en) el paraíso, (dijeron: ‘Esto es) como (lo que nos fue dado antes’) debido a la similitud en la forma y el tipo de fruta que hay en ella con el significante (Se les dieron) obsequios (varias frutas similares) cada una en color con diferentes sabores.

(En ellos tienen esposas) tanto ángeles como no mujeres (que son puras) de la menstruación y otras impurezas. (Ellos) viven (eternamente en él) sin corrupción y salen de él.

El verso dice:

QS. Al-Baqarah Versículo 25

Y da buenas nuevas a los que creen y hacen obras de justicia, que para ellos serán jardines por debajo de los cuales corren ríos, siempre que de ellos se les provea de frutos. Sustento ۙ Dijeron: “Esto es lo que se nos proporcionó antes”, y se les dio algo similar. Y tendrán en él esposas purificadas, y tendrán en él Son inmortales.

Significa:

25. Y comunicad a los que creen y obran buenas nuevas la buena nueva de que para ellos (están preparados) cielos bajo los cuales corren ríos. Cada vez que les daban sustento de frutos del cielo, decían: «Este es el sustento que nos fue dado antes». Se les han dado (frutos) similares. Y allí obtienen esposas castas. Ellos permanecen en él.