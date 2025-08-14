All Time Plastics hace un fuerte debut en el mercado, obtiene más del 17 por ciento intradía







Las acciones del fabricante de productos Consumerware, `All Time Plastics Ltd` figuran el jueves con una prima de más del 14 por ciento contra el precio de emisión de Rs 275.

El existencias Comenzó a cotizar a Rs 314.30, un salto del 14.29 por ciento desde el precio de emisión en la EEB. Más tarde, aumentó el 17.14 por ciento a Rs 322.15.

En el NSE, las acciones enumeraron en Rs 311.30, un 13,2 por ciento más.

El compañía comandó una valoración del mercado de Rs 1.976.37 millones de rupias.

La venta inicial de acciones de todos los tiempos Plastics Ltd recibió 8.34 veces la suscripción en el día de cierre de la licitación el lunes.

La oferta pública inicial (IPO) de Rs 401crore tenía una banda de precios de Rs 260-275 por acción.

La OPI fue una combinación de nueva emisión de equidad Las acciones por valor de hasta 280 millones de rupias por parte de la compañía, y una oferta de venta de más de 43.8 lakh de acciones de capital valoradas en Rs 120.6 millones de rupias, en el extremo superior de la banda de precios, por promotores.

La Compañía planea utilizar fondos recaudados a partir de nuevas emisiones para adquirir maquinaria para su planta de Manekpur en Gujarat, pago de deuda, fines corporativos generales y otros esfuerzos de expansión.

All Time Plastics tiene 14 años de experiencia en la fabricación de productos de consumo de plástico para las necesidades de los hogares cotidianos. Principalmente exporta productos a minoristas en la Unión Europea, el Reino Unido y el A NOSOTROS.

En India, se vende a través de minoristas comerciales modernos, super distribuidores (que suministran a los distribuidores) y distribuidores (que suministran tiendas comerciales generales).

