‘All My Sisters’ captura 18 años de la vida de dos niñas iraníes

Durante las últimas dos décadas, el cineasta Massoud Bakhshi (“Yalda, una noche para el perdón”) ha capturado ante la cámara a sus dos sobrinas mientras crecían. A medida que los años se acumulan, las niñas pasan de desenvolver con entusiasmo muñecas Barbie personalizadas y correr despreocupadas entre los bares del patio de recreo a verse agobiadas (y luego bellamente liberadas) por una creciente conciencia política. El resultado de años de metraje es “todas mis hermanas”, estrenado en competencia en IDFA.

Además de ser una historia familiar profundamente personal y una historia política más amplia vinculada a las históricas protestas “Mujer, Vida, Libertad” en Irán en 2022, “All My Sisters” es una mirada penetrante a la ética del documental. La película comienza con el director preparando a sus dos sobrinas para ver el material que capturó de ellas. Sólo lo que ellos aprueben pasaría a la fase final. En este sentido, la película es a la vez un documento y una experimentación, que incita a la compleja conversación en torno a la privacidad y los jóvenes en una época en la que las cámaras de los teléfonos inteligentes están encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

hablando con Variedad Fuera del festival holandés, Bakhshi dice que tuvo la idea de la película desde el momento en que comenzó a filmar. Originalmente, el cineasta sólo tenía la intención de filmar a las dos hermanas durante siete años, hasta que comenzaran la escuela pública, pero continuó filmando porque «entonces encontré sus vidas más interesantes».

A pesar de filmar durante 18 años, el director fue cauteloso con lo que capturó. Habiendo aprendido a ser cineasta antes de la popularización de las cámaras digitales, Bakhshi dice que decidió “trabajar de la misma manera”, siendo conservador en la cantidad. “Tenía varias sesiones de rodaje al año y un guión general que tenía que adaptar cada vez según ocasiones como cumpleaños, inicio de clases, fiestas de Año Nuevo, y tenía que ser flexible”.

En cuanto a la edición, Bakhshi hizo varias preediciones para “tener una idea” de hacia dónde se dirigía con la película y también para evaluar y posiblemente cambiar el guión a medida que avanzaba. «La edición final se realizó durante 10 semanas, a lo largo de dos años».

“Todas mis hermanas”, cortesía de IDFA

Preguntado sobre el formato de la película y cómo incide en la ética en el cine documental, el director afirma que, “desde el momento [the sisters] Cuando llegué a la adolescencia, entendí que necesitaba su aprobación para terminar la película y que esa aprobación debía ser parte de la estructura de la película”. “Pensé que la mejor manera era mostrarles el material editado, compartir con ellos sus propias vidas y al mismo tiempo filmar sus reacciones. Para ellos fue un descubrimiento y un shock al mismo tiempo ver todos estos años en tan poco tiempo. Quería capturar e integrar [this feeling] del descubrimiento en la película”.

El director extendió estas conversaciones al resto de la familia, como su madre y su hermana. Aunque sus rostros no se muestran en el documental, los dos son prominentes en la vida diaria de las dos niñas. «Su consentimiento era mi principal preocupación moral», dice. “Todo este proceso fue extremadamente desafiante para mí porque [in Iran] la cultura se trata de ocultar, cubrir y no revelar, exponer o mostrar nada directamente. Pero de eso se trata exactamente el cine: de buscar, de preguntar, de mostrar. La idea del espejo es muy importante y básica en esta película”.

Estos desafíos, por supuesto, generaron reservas al director, quien dice que estos cuestionamientos siguen presentes y son “personales, familiares y éticos, pero también socioculturales”. «Casi todos los días de edición pensaba en dejar la película sin terminar. Principalmente por el bien de los personajes y su vida futura, y el posible impacto que la película tendría en ellos. Les estoy agradecido porque una vez que les mostré la película, me ayudaron a superar estas dudas. Pero soy responsable de esta película y soy consciente de ello».

¿El proceso de realización de “All My Sisters” ha afectado la relación de Bakhshi con sus sobrinas? Bueno, sin duda ha ayudado al director a “conocer a esta generación”. “Pude sentir y respirar un cambio lento pero constante liderado por esta generación durante todos estos años [of shooting]. Los admiro, aprendo de ellos, los amo y los respeto, aunque sean muy diferentes a mí”.

“All My Sisters” está producida por Alexander Dumreicher-Ivanceanu y Bady Minck para Amour Fou Vienna en coproducción con Eric Lagesse para Sampek Productions, Mohammad Farokhmanesh para Brave New Work Film Productions y Massoud Bakhshi para Bon Gah. Pyramide International se encarga de las ventas.