All-In en el comercio potencial de Maple Leafs para Karlsson

El analista de la NHL Jay Rosehill está en el Toronto Maple Leafs adquiriendo Erik Karlsson en un comercio potencial.

El Pittsburgh Penguins He estado buscando intercambiar a Karlsson, y los Maple Leafs han sido un equipo interesado en él. Theleafsnation propuso un intercambio simulado que vería a Toronto adquirir Karlsson, y Rosehill dice que haría un comercio de Karlsson ‘todo el día’.

«Me tomo eso todo el día. Vamos a intentar deshacernos de Nick Robertson en general, no encaja en ningún lado», Rosehill dicho. ¿De quién va a tomar el lugar de quién lo está golpeando, a quién está golpeando para un lugar en la lista? Simplemente no creo que esté aquí. Y Morgan Rielly es, ya sabes, estancado, gana $ 7.5 millones, no produce como solía hacerlo, a veces tiene algunas cosas muertas en la zona D. No tratando de golpearlo, pero él no es el jugador que era en el pasado. Obtener la ventaja de Erik Karlsson y un tipo que puede QB de su PP y hacer todo lo que Karlsson ha hecho sería una gran oferta ”.

Aunque Rosehill dice que haría ese oficio, no cree que ocurra un comercio de Maple Leafs-Karlsson. Duda de que Rielly renuncie a su cláusula sin movimiento, pero si lo hace, estaría todo en la adquisición de Karlsson.

Karlsson tiene Quedan dos años en su contrato de ocho años y $ 92 millones. El grabó 11 goles y 42 asistencias para 53 puntos en 82 juegos.

Dudas de analista Maple Leafs adquiere Karlsson

Aunque Rosehill está todo en la adquisición de Karlsson para los Maple Leafs, el analista de Leafsnation Michael Mazzei duda de que suceda.

Mazzei no cree que el comercio propuesto sea suficiente para que Pittsburgh trate a Karlsson, mientras que Rielly tampoco renunciaría a su cláusula sin movimiento.

«Estoy de acuerdo con la evaluación de Capwages en que la probabilidad de este comercio es muy poco probable, pero por una razón diferente: Morgan Rielly probablemente no aceptaría un intercambio de Toronto», Mazzei escribió. «Incluso si cambia de opinión y acepta una reunión con Kyle Dubas, Erik Karlsson sería una figura divisiva entre los fanáticos de los Leafs, incluso con una retención del 20%. Entiendo la justificación de agregar un defensor de Karlsson, pero seguramente hay mejores opciones que son un poco más jóvenes disponibles».

Rielly ha dejado en claro que quiere permanecer en Toronto y ayudar a que las hojas de arce sean sobre la joroba.

Karlsson ganó el Trofeo Norris en 2012, 2015 y 2023 como el mejor defensor de la NHL.

Ex Maple Leafs D-Man insta al equipo a adquirir Karlsson

Karlsson a Toronto tiene mucho sentido, como Dirigiría el juego de poder del equipo Y agregue una ofensiva muy necesaria al equipo.

El ex defensa de los Maple Leafs, Carlo Colaiacovo, quiere que su antiguo equipo adquiera Karlsson para mariscal de campo el juego de poder.

«No gana demasiado dinero porque le pagaron una gran ventaja», Colaiacovo dijo en primer lugar. «Cualquier trato que hagas para Karlsson, obtendrás un descuento en el golpe de tope porque le queda un año. Me estoy tomando a Kalrsson, hombre. La razón es que Karlsson puede ejecutar un juego de poder …

«Erik Karlsson podría seguir siendo un mariscal de campo un juego de poder», agregó Colaiacovo. «Esa es la razón por la que lo traería. Pierdes a Mitch Marner y necesitas a alguien que reemplace esos puntos en el juego de poder».

Toronto usó cinco delanteros en el juego de poder el año pasado, y quién lo QBS con Mitch Marner Gone es incierto.