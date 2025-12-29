‘All I Want for Christmas’ de Mariah Carey amplía récord en listas de sencillos

Mariah Carey ha extendido su racha récord de mayor número de semanas en el número 1 de la lista de sencillos, ya que “All I Want for Christmas Is You” pasa su semana número 22 en la cima de la lista. Cartelera Caliente 100.

El eterno clásico navideño rompió el récord de mayor cantidad de semanas en el n.° 1 hace unas semanas, superando el récord anterior compartido por “Old Town Road” de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus y “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey con 19 semanas en la cima de las listas. “All I Want for Christmas Is You” también extiende un récord en la lista de Streaming Songs con 26 semanas en el No. 1, y salta del No. 5 al 3 en la lista de Ventas de Canciones Digitales.

Las canciones navideñas dominan en otros lugares, ya que ocupan las 24 primeras posiciones del Hot 100. Detrás de “All I Want for Christmas Is You” se encuentra “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee, “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms, “Last Christmas” de Wham! y “Santa Tell Me” de Ariana Grande. “Last Christmas” también corona los Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. Gráficos de EE. UU., cada uno por segunda semana.

En las listas de álbumes, Taylor Swift continúa reinando en el puesto número 1 de la lista. cartelera 200 en su undécima semana no consecutiva. Pero la alegría navideña se extiende a otras partes del top 10, con siete álbumes navideños ocupando los tramos superiores del recuento. “Ultimate Christmas” de Bing Crosby alcanza el puesto número 2, seguida por “Christmas” de Michael Bublé, “The Christmas Song” de Nat King Cole y “A Christmas Gift for You From Phil Spector”. Completando los lugares del seis al décimo están “I’m the Problem” de Morgan Wallen, “A Charlie Brown Christmas” de Vince Guaraldi Trio, “Merry Christmas” de Carey, “Ultimate Christmas” de Frank Sinatra y la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.