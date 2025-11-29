Aljamain Sterling critica a UFC después de anuncios de nuevas peleas

Aljamain Sterling descargado recientemente en el UFC después de que sus últimos anuncios de peleas provocaron un debate en las redes sociales. Sterling expresó sus frustraciones y cree que es hora de finalmente hablar.

CEO de la UFC Dana Blanco oficialmente reveló la cartelera para UFC 324La promoción es la primera en Paramount+. El evento está encabezado por una pelea por el título interino de peso ligero entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett. Esa pelea fue criticada por ser disputada por una pelea por el título interino a pesar de las respectivas clasificaciones de los peleadores.

Además, White anunció que Alexander Volkanovski defenderá su título de peso pluma contra Diego Lopes en UFC 325. Esa pelea es una revancha y ha generado críticas debido a que Movsar Evloev y Lerone Murphy están por delante en el ranking. Ambos competidores también disfrutan de una larga racha de victorias.

Sterling recurrió a sus redes sociales y respondió a una publicación del periodista Ariel Helwani. Volvió a publicar junto con un mensaje, apuntando a la gerencia de UFC.

Sterling admitió que siempre ha defendido la promoción de este tipo de críticas pero que ya no puede hacerlo de buena fe. El ex campeón de peso gallo siente que los mejores peleadores deberían enfrentarse entre sí, en lugar de darse oportunidades en función de la popularidad.

«Ya no es 110% lo que solía ser. Viajo para la empresa, pero esto [expletive] ¡Es más que frustrante! Sterling escribió en X. «Entiendo su punto de vista, ¡pero deja de decir que le damos a los fanáticos las peleas que quieren ver y hacemos que la mejor pelea sea la mejor! Es mucho más frecuente ahora y extremadamente difícil de ignorar. Especialmente en tu categoría de peso».

Aljamain Sterling reacciona cuando Diego Lopes obtiene otra oportunidad por el título

Aljamain Sterling también compartió su opinión sobre Diego López conseguir otra oportunidad por el título contra Alexander Volkanovski. Lopes se enfrentó a Volkanovski por el título vacante de peso pluma en UFC 314, perdiendo por decisión unánime.

Sterling subrayó que No culpa a Lopes ni le guarda ninguna animosidad. por aceptar una oportunidad por el título. Sin embargo, mencionó que es importante que otros contendientes dignos tengan una oportunidad.

El ex campeón de peso gallo instó a los fanáticos a hacer oír sus voces. Sterling siente que UFC debería honrar las clasificaciones al decidir quién obtiene una oportunidad por el título.

«Lo único que pido es que los fanáticos dejen escuchar sus voces. Nuevamente, no culpo a Lopes por aceptarlo, como en la primera pelea por el título, pero es [expletive] y no respeta las clasificaciones ni el mérito de ganarse la vida”, escribió Sterling en X. “Intentaron negar a Merab y ahora lo aman. Dales una oportunidad a los muchachos porque nunca sabes cuáles serán”.

Sterling dice que los fanáticos pueden influir en el emparejamiento de UFC

Sterling también recordó a los fanáticos que pueden influir en gran medida en el emparejamiento de UFC al cuestionar las decisiones y hacer saber cuando un luchador es desairado. Si hay una demanda significativa de los fanáticos para ciertas peleas, la promoción intentará reservar las peleas que quieren ver.

Sterling animó a los aficionados a actuar. Él cree que si La afición comienza a exigir que se priorice el mérito en los rankings.sólo entonces se producirán cambios.

«Depende de los fanáticos comenzar a quejarse de estas tonterías. Es obvio que los peleadores no pueden hacer nada más que pelear contra quienes nos ofrecen», escribió Sterling en X. «El UFC atiende a ustedes, fanáticos. ¿Quieren mérito o popularidad en estas peleas de marcas? Hablen sobre ello. Todos ustedes».