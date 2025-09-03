Aliviado de dejar a Mu, ‘Lord’ Antony lloró cuando fue presentado como un verdadero jugador de Betis

Sevilla, vivo – Antondeo Incapaz de contener las lágrimas cuando se introduce oficialmente como un jugador permanente Real betis. El extremo brasileño se fue Manchester United Después de que los dos clubes llegaron a un acuerdo de transferencia permanente por valor de 22 millones de euros más una bonificación.

«Solo mi familia sabe lo difícil que es estar allí, practicar por separado. Pero sé que llegará este momento extraordinario», dijo el jugador que a menudo se llama ‘Lord’ Antony mientras sollozaba en su introducción en el estadio Benito Villalamarín,

El movimiento de Antony a Betis se retrasó desde el viernes pasado. Sin embargo, el proceso finalmente completado antes del cierre del mercado de transferencias de verano, la hora local del lunes.

Según los informes de ESPN, Betis gastó 22 millones de euros (RP378 mil millones) con una bonificación adicional de hasta 3 millones de euros. Además, hay una cláusula que le da al Manchester United 50 por ciento del valor de ventas de Antony si el ternero lo libera en el futuro.

Viajar desde Old Trafford a Sevilla

Antony en realidad todavía tiene el contrato restante de dos años en Old Trafford, del contrato de cinco años que firmó cuando se reclutó de Ajax en 2022 con una dote de 95 millones de euros. Sin embargo, fue eliminado del equipo de pretemporada de Ruben Amorim y solo practicó por separado en Carrington.

Se produjo una nueva posibilidad de vida cuando fue prestado a la pantorrilla en la segunda mitad de la temporada 2024/25. Como resultado, Antony parecía impresionante con un puntaje de 9 goles de 26 partidos, mientras llevaba una pantorrilla hasta la final de la Liga de la Conferencia de la UEFA. La actuación fue una razón sólida para que el club de Sevilla lo permanezca.

«No puedo esperar para usar el uniforme de la pantorrilla nuevamente. Solo puedo agradecer a todos los que lo hicieron posible», dijo Antony con entusiasmo.

Antony llamó a Sevilla como su nuevo hogar después de la difícil experiencia de Manchester. Fue conmovido por la cálida bienvenida de los fanáticos del ternero.

«¡Qué diferencia! El Sevilla es más hermoso que Manchester. Finalmente aquí. Incluso tengo dificultades para dormir después de ver tanto amor de los fanáticos de la pantorrilla. Hay personas que esperan en mi casa a las dos de la mañana», dijo.

Nota en el Manchester United

Durante tres temporadas defendiendo al Manchester United, Antony registró 96 apariciones con 12 goles. Sin embargo, no cumplió con las expectativas de la etiqueta como los reclutas más caros de los dos clubes después de Paul Pogba.

«Notado es algo muy importante para mí, eso es algo que no se puede comprar con dinero. Betis siempre es mi primera opción, y es por eso que esperé hasta el último día para regresar», dijo Antony.

Ahora, a la edad de 25 años, Antony está listo para mirar una nueva hoja con Real Betis y está decidido a hacer una mayor contribución en su primera temporada completa como parte de Los Verdiblancos.