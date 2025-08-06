Actriz nominada a Tony Píldora de alison ha firmado con Gersh para representación en todas las áreas.

La píldora pronto se verá en la miniserie Paramount+ «indescriptible: el asesinato de Jonbenét Ramsey frente a Melissa McCarthy y Clive Owen, y recientemente protagonizó el largometra Neugebauer, y tuvo un papel importante en el último largometraje de M. Night Shyamalan «Trap» frente a Josh Hartnett.

En la televisión, se puede ver píldora protagonizada en «¡Hola mañana» de Apple TV+! Frente a Billy Crudup, la serie CBS «Star Trek: Picard», «Devs» de FX y «ellos» de Amazon. Sus otros créditos televisivos incluyen «American Horror Story: Cult», «The Family», «The Newsroom», «In Treatment», «The Book of Daniel» y «Life With Judy Garland: Me and My Shadows».

La píldora protagonizada por el presentador independiente «Eric Larue» frente a Alexander Skarsgård y Judy Greer, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. Sus otros créditos cinematográficos incluyen la biopics «Vice» y «Milk», «Miss Sloane», «¡Salve César!» «Snowpiercer», «Goon», «Scott Pilgrim contra el mundo», «Dan en la vida real», «Querida Wendy» y «Pieces of April».

Se puede escuchar píldora expresando su personaje original de «Scott Pilgrim» «Kim Pine» en el reinicio del anime para Netflix, «Scott Pilgrim despega». A continuación, su voz se escuchará como «Aura» en la nueva serie animada de Disney «Bad Spellers», como «Farmer Faye» en «RoboGobo» de Disney, y como «Rose» en Adult Swim/»Get Jiro»!

Pill protagonizó Broadway en la producción nominada a Tony de «Three Tall Women» frente a Glenda Jackson y Laurie Metcalf, dirigida por Joe Mantello. Recibió una nominación de Tony por su actuación en «The Teniente de Inishmore» y una nominación de Lucille Lortel por «On the Mountain». Pill ganó un premio de escritorio de drama por un conjunto sobresaliente por «la distancia desde aquí».

Junto con Gersh, la píldora está representada por The Burstein Company.