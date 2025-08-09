Alison Brie dice ‘demasiadas personas viven’ en nuevas secuelas ‘Scream’

Alison Brie tiene algunas notas para la franquicia si va a regresar «Gritar 7. «

En un episodio de podcast reciente de «»Cállate Evan«, Brie compartió cómo recientemente lanzó para el regreso de su personaje para» Scream 7 «después de que varios de sus antiguos compañeros de reparto fueron anunciados para ser resucitados para la nueva película.

«Alison estaba famoso en ‘Scream 4’. Siento que con las nuevas reglas de ‘Scream’, a pesar de que ella muere brutalmente, podríamos traerla de regreso ”, mencionó su esposo, Dave Franco, en el podcast.

Brie agregó: «Sí, ¿dónde está mi papel en ‘Scream 7?’

La actriz interpretó al libro publicista Rebecca Walters en «Scream 4», quien fue apuñalado en el abdomen por Ghostface y arrojado al borde de un estacionamiento.

Previamente se informó que David Arquette, Matthew Lillard Y Scott Foley repetiría a sus personajes fallecidos en la séptima entrega. Alums de «Scream» Sarah Michelle Gellar y Parker Posey Desde entonces, también he lanzado para el regreso de sus personajes.

Después del regreso de Skeet Ulrich en las dos películas anteriores, Brie señaló: «Escuché que toneladas de personas regresan … Quiero decir, Hayden [Panettiere] volvió a entrar [‘Scream’] 6. «

En el podcast, Brie también compartió su «problema con la era actual» de la franquicia de terror sobre la supervivencia de los personajes de los «cuatro centrales», Sam Carpenter (Melissa Barrera), Tara Carpenter (Jenna Ortega), Chad Meeks-Martin (Mason Gooding) y Mindy Meeks-Martin (Jasmine Savoy Brown) en las dos secuelas anteriores.

«Demasiadas personas viven», dijo. «El ‘Core Four’ necesita morir. Matamos [Jamie Kennedy’s Randy Meeks] en ‘Scream 2.’ Deberíamos reducir a dos de los ‘cuatro centrales’, solo por ‘gritar 7.’ »

También admitió que el asesinato del personaje original Dewey Riley (Arquette) fue «muy triste» y «un error». Ella señaló: «Mantén los tres principales».

«Scream 7» se lanzará en los cines el 27 de febrero de 2026, con Neve Campbell Repetiendo su papel de Sidney Prescott.

El elenco que regresa incluye a Courteney Cox, Arquette, Foley, Lillard, Gooding and Brown, así como a los novatos, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Joel Mchale, Mark Consuelos Consultulos y Ethan Embry.