Alineación del Premio Sean Connery de Edimburgo: 10 nuevas características Daring nuevas

Desde neurocientíficos embrujados hasta patriarcas fantasmales y ciudades mineras condenadas, los 10 mundiales se estrenan por los £ 50,000 de este año ($ 67,000) Sean Connery El premio para la excelencia en el cine no ofrece escasez de mundos llamativos.

Presentado como parte de la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, los títulos que compiten por el premio votado por la audiencia son ferozmente originales, muchas de ellas debut, y señalan a una generación de cineastas que empujan a un nuevo terreno emocional, político y estético.

«Nuestro enfoque siempre se trata de pensar en lo que nuestro público está buscando», dijo Paul Ridd Variedad«Y cuán expansivos podemos ser en términos de la diversidad del programa en su conjunto».

Esa audacia se muestra en «Motorician», una historia de exilio iraní, inexpresiva pero profundamente cargada, disparada por completo en un teléfono, y «Novak», una ciencia ficción psicológica de Grecia que evoca tanto la celebración de un gurú como a los conejos de YouTube de YouTube. «Best Boy», de Jesse Noah Klein de Canadá, se inclina en una comedia negra surrealista mientras tres hermanos adultos luchan a través de «pruebas» establecidas por su padre muerto.

El sensual romance extraño de Helen Walsh «On the Sea» encuentra la revelación en medio del silencio de una comunidad galesa unida, mientras que el «piloto bajo» de Campbell X envía a sus personajes deslizándose por las carreteras y rabios de Sudáfrica en busca de conexión e identidad.

Abunda una variedad tonal y formal adicional. Filmado en 16 mm, «concesiones» es una elegía melancólica para la experiencia cinematográfica. «Blue Cam» se sumerge en el mundo sin filtro de la insentación queer. «En tránsito», una pieza de cámara protagonizada por Jennifer Ehle, a fuego lento con tensiones tácitas. «Una vez que serás uno de los que vivieron hace mucho tiempo», documenta la lenta muerte de una ciudad que se hunde en la tierra. Y «Dos vecinos», una fábula urbana de envidia y codicia, refracta la mitología clásica a través de sátira y borde sobrenatural.

Si hay un tema compartido, es una fascinación por la ruptura, momentos en que se rompe la rutina, las identidades cambian y las familias se fracturan o reforman.

A continuación, la lista de características de la competencia:

«Mejor chico» (Jesse Noah Klein, Canadá)

La promesa de una herencia de $ 100,000 reaviva un conjunto de desafíos para encontrar al mejor niño entre dos hermanos y una hermana en este debut del canadiense Jesse Noah Klein. Su padre, después de haber fallecido, todavía tiene un fuerte control patriarcal sobre la psique familiar. Su madre arbitra a estos adultos adultos a través de cuatro pruebas para encontrar quién es el «mejor niño». Una comedia negra protagonizada por Aaron Abrams, Caroline Dhavernas, Dylan Smith, Lise Roy y Marc Bendavid, con los primeros tonos de Lanthimos, plantea muchas preguntas sobre cómo estamos formados y formados en la infancia y cuán difícil es volver a poner el nuevo.

Mejor chico

«Novak» (Harry Lagoussis, Grecia)

En «Novak», un drama de ciencia ficción del hereje de Grecia, Harry Lagoussis cree una fábula psicológica de combustión lenta donde la ciencia marginal se encuentra con la realidad fracturada. Zlatko Burić («Triángulo de tristeza») interpreta a un neurocientífico embrujado atraído a una comuna de Atenas convencida de que su investigación descartada puede protegerlos del caos electromagnético. «Parece que piensas que hay una solución para cada problema. Algunas cosas son como son», dice un personaje a Burić. Guru, loco, genio, solitario, tal vez todos ellos. A medida que la ideología se muta en manía, Novak se convierte en un profeta o peón. Producido con nube Fog Haze (Suiza) y películas de banca de piedra (India). Ella Rumpf y Elena Topalidou coprotagonizan.

«En tránsito» (Jaclyn Bethany, Estados Unidos)

Ubicado en Coastal Maine, sigue a un pintor solitario (Jennifer Ehle) que invita a un joven camarero (Alex Sarrigeorgiou) a posar para ella, lo que provocó una relación enigmática que altera a ambas mujeres. Dirigida por la nominada del Emmy Jaclyn Bethany y escrita por Sarrigeorgiou. François Arnaud coprotagonizadas. Bethany produce a través de BKE Productions junto con Valmora y Little Language Films.

«Funerario» (Abdolreza Kahani, Canadá)

Se prepara un cadáver, lavado. Se escucha una recitación del Corán en el fondo. Se nos da una ventana a una realidad sombría para un expatriado y una comunidad iraní exiliada en Quebec. Filmado completamente en un teléfono móvil, un título de zumbido en Edimburgo, «Futorician» es un indie de una persona apasionante del director iraní exiliado Abdolreza Kahani. Ambientada en Canadá, la comedia oscura sigue a un funerario atraído al mundo de un cantante de protesta en escondite. Inspirado en eventos reales, se enfrenta a la vigilancia de los disidentes en el extranjero de la República Islámica. Adquirido para ventas mundiales de Visit Films, producida por Niva Art, con sede en Montreal, la película está protagonizada por Nima Sadr y el cantante iraní Gola.

Funerario

Cortesía de las películas de visitas

«Una vez serás uno de los que vivieron hace mucho tiempo» (Alexander Rynéus y por bifrost, Suecia)

Dos hombres están en un pasillo de un bloque de apartamentos abandonado; Uno baila cuando el otro juega una polka en un acordeón. Esta es una escena única entre muchos en el único documental en la competencia. Captura el desvanecimiento de una ciudad sueca del norte que se está hundiendo debido a la minería de hierro. La ironía del signo de la cerca de la compañía, «La mina y la comunidad al lado», captura perfectamente la melancolía humorística.

«En el mar» (Helen Walsh, Reino Unido)

Con la costa azotada por el viento del norte de Gales, «On the Sea» de Helen Walsh es una historia sincera y sensual. Cuando la rutina de un agricultor de un mejillón casado se ve interrumpida por la llegada de un misterioso extraño, las realidades reprimidas de sí mismos se elevan a la superficie. Respaldado por Red Union Films y interpretado delicadamente por Barry Ward («pueden enfrentar el sol ascendente») y Lorne MacFadyen («Vigil»).

«Bajo piloto» (Campbell X, Sudáfrica, Reino Unido)

El director Campbell X («Stud Life») regresa con «Low Rider», una película de carretera subversiva ambientada en Sudáfrica, recogida por Alief para ventas mundiales. Protagonizada por Emma McDonald («Moonhaven») y Thishiwe Ziqubu («Hard to Get»), la película sigue a una joven británica que busca a su padre separado a través de la vida nocturna de Ciudad del Cabo y las carreteras de la capa occidental. «El hecho de que algo sea familiar no significa que sea lo mismo. Las mismas personas, mundos diferentes», advierte su guía interpretado por Ziqubu. Respaldado por el BFI y producido por Boudica Entertainment.

Piloto

«Cam Blue» (Elliot Tuttle, Estados Unidos)

En el audaz debut de Elliot Tuttle, el Camboy Queer Aaron Eagle (Kieron Moore) acepta pasar la noche con un cliente misterioso (Reed Birney), solo para descubrir un vínculo inquietante con su pasado. Despliegue durante una noche cargada, la película se describe como un apasionante e inquietante de dos manos. La película explora la vergüenza, la memoria y el poder. Producido por Fusion Entertainment.

«Concesiones» (Mass Bouzidi, Estados Unidos)

Una carta de amor al cine, esta historia rastrea el último día de una sala de cine, el Royal Alamo. Vemos el toque de 35 mm en el proyector, chats filosóficos entre el personal y el fallecido Michael Madsen en uno de sus papeles finales caminando hacia la puesta de sol con chaqueta de cuero, cigarrillo y sombrero de vaquero para arrancar. Disparado en 16 mm, brilla con nostalgia por lo teatral. Producido por Sentenza Film Company, Terra Productions, Kebrado y Travis Pictures.

Concesiones

«Dos vecinos» (Ondine Viñao, Reino Unido, Estados Unidos)

Una reinvención oscura cómica de la fábula de Esopo «avaricia y envidia», «dos vecinos» sigue a un escritor resentido (Anya Chalotra de «The Witcher») y una socialité imprudente (Chloe Cherry, «euforia») cuya noche de exceso no se vuelve loco por la llegada de un deseo de desear. Dirigida por Ondine Viñao, cuyo fondo está en videoarte, y producido por imágenes de silscreen y portal, esta sátira visualmente rica presenta a Ralph Ineson, Taz Skylar y Samuel Anderson. Una historia de moralidad para la era de la auto-optimización.