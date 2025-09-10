Alineación del Festival Mundial del Día de la Salud Mental: Lukas Graham, Katie Couric

Sin fines de lucro de tecnología de salud mental Proyecto de mentes saludables ha anunciado el primer conjunto de participantes para su cuarto festival anual del Día Mundial de la Salud Mental, que tendrá lugar el 10 de octubre en la ciudad de Nueva York. El evento será gratuito para el público.

Deepak Chopra, MD; autor y psicólogo social Jonathan Haidt; periodista Katie Couric; El cofundador de la sala de juntas Rich Kleiman; La experta en padres, la Dra. Becky Kennedy, y la fundadora de Megababe, Katie Sturino, se encuentran entre los oradores incluidos en la alineación del festival.

Los influencers Kelsey Wells, Kendall Toole, Case Kenny, Timm Chiusano, Hellah Sidibe y Raymond Braun también asistirán.

El festival está diseñado para unir líderes de opinión, celebridades, ejecutivos y visionarios para sumergirse en los problemas actuales de salud pública.

Las sesiones incluirán una meditación y una conversación sobre la IA dirigida por Chopra, así como de «cómo el gran rebaño de la infancia de Haidt causó una crisis de salud mental internacional», «cómo podemos revertirlo» (moderado por Couric) y «qué crianza ha enseñado a los comediantes» (moderados por Kennedy).

La alineación continúa con «sin filtro: el número de influencia de salud mental», un panel sobre la presión detrás de las publicaciones en las redes sociales; «Imagen corporal en la era de los GLP-1», una conversación sobre cuerpos, salud mental y ideales culturales cambiantes; «Cambiar el juego», una mirada a cómo los líderes deportivos pueden replantear y amplificar la conversación de salud mental y desbloquear una mentalidad de campeonato hacia adelante.

«Cada año, esta comunidad nos recuerda cuán poderoso puede ser cuando las personas se unen para cambiar la forma en que el mundo piensa sobre la salud mental», dijo Phillip Schermer, fundador y CEO de Project Healthy Minds, en un comunicado.

Continuó: «Esta primera mirada a nuestra alineación refleja voces que están rompiendo barreras, provocando un diálogo y una acción inspiradora. No podríamos estar más orgullosos para pararnos a ellos mientras continuamos construyendo un movimiento para el cambio».

El 9 de octubre, Project Healthy Minds organizará su tercera gala anual del Día Mundial de la Salud Mental. La gala está encabezada por el miembro de la junta directiva Carson Daly y contará con una presentación musical de Lukas Graham.

Kalen Jackson también recibirá el primer premio de Visionario deportivo del año de la organización en reconocimiento a su trabajo como líder en defensa de la salud mental. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, presentará a Jackson el honor.

Otros homenajeados se anunciarán en las próximas semanas.

Project Healthy Minds también ha llamado Keith Lissner, ex EVP de diseño de Vera Wang, como curador artístico de la gala.

Last year’s inaugural Storyteller of the Year Award Michael D. Ratner and his wife Lauren Ratner, will serve as Gala Dinner Chairs alongside Chris Barbin, Jacqui and Joseph Canney, Susanne and Stan Galanski, Jody Gerson, Savannah Guthrie and Mike Feldman, Jimmy Horowitz, Naeem Kahn, Rich and Jana Kleiman, Lisa Licht, Carolyn Risoli y Joe Silvestri, Stephen M. Ross, Jennifer y Rob Ryan, Becky Schmitt, Danny Sillman, Vincent C. Tizzio y Victoria Tizzio, Peter Tunney y Jeff y Gail Yabuki.