Alineación del Festival de Cine de Telluride 2025: ‘Hamnet’, ‘Springsteen’ y más

El Festival de cine de Telluride ha presentado la alineación de su 52ª edición, mostrando una mezcla de estrenos mundiales, debuts internacionales y aspirantes a la temporada de premios de algunos de los autores más aclamados del cine.

Entre los títulos más bulliciosos del programa principal, conocidos como el programa, se encuentran los estrenos mundiales del drama de Shakespearean Shakespeare de Chloé Zhao «Hamnet«Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal; el thriller psicológico de Edward Berger» Ballada de un pequeño jugador «, con Colin Farrell; y la película biográfica musical de Scott Cooper» Springsteen: entregarme de la nada «, encabezado por dos veces ganador de Emmy Jeremy Allen White. En la adición, tres películas llegarán de la festival de cine Venice después de debutas: Yorgos ‘Yorgos’. «Bugonia», con Jesse Plemons y Piedra de Emma; Noah Baumbach«Jay Kelly», protagonizada por George Clooney y Adam Sandler; y «La Grazia» de Paolo Sorrentino, el drama italiano que abre Venecia.

Otros títulos calientes incluyen una doble dosis de Richard Linklater con «Blue Moon», que se estrenó en Berlín, y «Nouvelle Vague», que se inclinó en Cannes. Also, Joachim Trier’s Norwegian drama “Sentimental Value,” Jafar Panahi’s Palme d’Or winner “It Was Just an Accident,” Kleber Mendonça Filho’s Brazilian thriller “The Secret Agent” and Harris Dickinson’s directorial debut “Urchin” will be making their Stateside appearances, along with Kelly Reichardt’s “The Mastermind,” Olivier Assayas’ “The History of Sonido «y» una vida privada «de Rebecca Zlotowski.

La alineación de no ficción seguramente obtendrá mucho zumbido, incluido «Ask E. Jean» de Ivy Meeropol, sobre el acusador de Trump E. Jean Carroll; «Man on the Run» de Morgan Neville, mirando a Paul McCartney y las alas de la banda; El «encubrimiento» de Laura Poitras sobre el periodista político Seymour Hersh; y el documental musical Merle Haggard de Ethan Hawke «Highway 99: A Double Album».

Dirigido del 29 de agosto al 1 de septiembre en Colorado Mountain Town, el festival proyectará más de 60 largometrajes, pantalones cortos y programas de avivamiento de más de 30 países, junto con tributos, conversaciones, programas de estudiantes y eventos especiales.

La directora ejecutiva del festival, Julie Huntsinger, dice que las selecciones de este año reflejan un espíritu de resiliencia y compasión en medio de tiempos turbulentos. «Realmente hay mucha compasión en estas películas», dice Huntsinger Variedad. «Incluso algo como ‘Pallent’, la comedia romántica bdsm gay, está tan llena de corazón. Te vienes yendo: ‘Oh, Dios mío, estoy tan contento de haber visto eso, y ese aspecto de nuestra humanidad representado’. Incluso los desgarradores te dejan contento de ser un ser humano «.

Los premios Silver Medallion 2025, mejor conocidos como los tributos del festival, irán a Baumbach, Hawke y Panahi, cada uno acompañado de conversaciones en escenario y proyecciones de sus últimos trabajos. Si bien los tres homenajeados son hombres, una decisión que Huntsinger reconoció podría generar una conversación, enfatizó el significado artístico del último esfuerzo de Panahi.

«No se puede negar esta película. Es muy importante, y es muy importante», dijo Huntsinger sobre «fue solo un accidente». «Él va por ello. En lugar de retirarse en la metáfora, solo lo dice todo en esta película. No podría estar más impresionado».

El festival también otorgará un medallón especial al productor Tessa Ross, reconociendo sus contribuciones como una fuerza detrás de escena detrás de obras aclamadas como «Carol», «Billy Elliot» y «The Iron Claw». Recientemente saliendo de su primera nominación al Oscar para el «Concónimo» de Edward Berger (2024), será honrada durante la proyección de su última película, «Ballad of a Small Player».

La directora invitada Ezra Edelman, la documentalista ganadora del Oscar detrás de «OJ: Made in America», cura una barra lateral con clásicos que incluyen «Rashomon», «Red», «Malcolm X», «The Insider» y «Todos los hombres del presidente».

Telluride tiene la reputación de ser una plataforma de lanzamiento para los contendientes del Oscar, con ex alumnos recientes, incluidos los ganadores de la Mejor Película «Moonlight», «Nomadland» y «The Shape of Water». Cuando se le preguntó si el mejor campeón de imagen de este año podría estar escondido en la alineación, Huntsinger era característicamente tímido.

«Si creemos que algo es bueno, es probable que otras personas probablemente también lo hagan», dice ella. «Espero que sí, para nuestros cineastas. No me importa, pero les importa. Siempre me gusta cuando se alinea porque significa que no trabajan en la oscuridad».

Huntsinger también bromeó con los misteriosos tragamonedas de TBD del festival, una parte por excelencia de cada horario donde el festival agrega una o dos películas para sorprender durante el fin de semana. «Uno no será una sorpresa en absoluto: ese cineasta ha logrado otro jonrón», dice ella. «El otro no es obvio, pero me encanta esta película. A veces es una película ‘duh’, a veces es un descubrimiento. Ambos son de alta calidad».

Emma Stone interpreta a Michelle Fuller en «Bugonia» de Yorgos Lanthimos.

Atsushi Nishijima/Focus Feature

Cuando se trata de otros artistas potenciales dignos de Oscar, Huntsinger destacó los resultados destacados de Jodie Foster en «A private vida» de Rebecca Zlotowski, maravillándonos de sus habilidades lingüísticas: «Su francés impecable es absolutamente plátano. Es un tesoro nacional, y no debemos darla por sentado».

Emma Stone, dice ella, entrega «algo más allá, más allá, más allá de«En» Bugonia «de Yorgos Lanthimos, junto con su coprotagonista Jesse Plemons. Al mismo tiempo, dice que Ethan Hawke trae la mejor actuación de su carrera en» Blue Moon «. Renate Reinsve, en el «valor sentimental» de Joachim Trier, es otra revelación: «Ella fácilmente podría haber tenido [a tribute] de nosotros este año, y ella lo hará [eventually]. Ella es extraordinaria «. Huntsinger también señaló a Colin Farrell («un ser humano tierno y especial») y Jessie Buckley («Por favor, Señor, es su año») como artistas listos para dominar la charla de premios.

El director del festival desde hace mucho tiempo cree que la pizarra de Telluride de este año puede indicar una carrera inusualmente competitiva para el mejor actor en los Oscar.

«Creo que la raza masculina para el mejor actor va a ser tan difícil», expresa. «Durante años, se siente como lo contrario, con la categoría de actriz apilada. Este año, la carrera de los actores está repleta de actuaciones increíbles».

El festival continúa expandiendo sus asociaciones, este año dando la bienvenida a Google como patrocinador del programa Shorts mientras renovaba el apoyo de Netflix, Amazon MGM Studios y National Geographic. Huntsinger reconoció los desafíos de operar en una economía de Hollywood marcada por la contracción pero expresó optimismo.

«Realmente somos, y no ser cursi, bendecidos en términos de patrocinio y las personas individuales que nos apoyan», dice ella. «Les encanta lo que hacemos y apoyamos tanto el festival como la pepita».

El Nugget es el ambicioso proyecto de la sede de Telluride, un hogar permanente en el histórico edificio de pepitas de la ciudad que albergará proyecciones, residencias y programas de educación durante todo el año. Huntsinger espera completar a fines de 2026, con Dolby y Meyer Sound que equipan su teatro insignia Atmos.

«El cine está vivo y bien», dice Huntsinger. «Las estrellas de cierta estatura quieren estar en proyectos de calidad realmente de calidad. Nuestro programa vive para desafiar la idea de que todo es solo una secuela o remake. Cada año, demostramos que el cine original está prosperando».

La alineación completa está debajo.

Largometrajes y obras episódicas: el programa

«Una vida privada» (d. Rebecca Zlotowski, Francia, 2025)

«Pregunte e. Jean» (d. Ivy Meeopol, EE. UU., 2025)

«Ballada de un jugador pequeño» (d. Edward Berger, Hong Kong/Macao, 2025)

«Blue Moon» (d. Richard Linklater, EE. UU./Irlanda, 2025)

«Bugonia» (D. Yorgos Lanthimos, Reino Unido, 2025)

«Cover-up» (d. Laura Poitras, Mark Obenhaus, EE. UU., 2025)

«Everywhere Man: The Lives and Times of Peter Asher» (d. Dayna Goldfine, Dan Geller, EE. UU./Reino Unido, 2025)

«Elefantes fantasmas» (d. Werner Herzog, Angola/Namibia/US, 2025)

«H es para Hawk» (d. Philippa Lowthorpe, Reino Unido/EE. UU., 2025)

«Hamlet» (d. Anil Karia, Reino Unido, 2025)

«Hamnet» (D. Chloé Zhao, Reino Unido, 2025)

«Highway 99: un álbum doble» (d. Ethan Hawke, EE. UU., 2025)

«Si tuviera piernas, te patearía» (d. Mary Bronstein, EE. UU., 2025)

«Fue solo en accidente» (D. Yafar Panahi, Irán / Francia / Luxemburgo, 2025)

«Jay Kelly» (d. Noah Baumbach, Italia/Reino Unido/EE. UU., 2025)

«Karl» (d. Nick Hooker, Reino Unido, 2025)

«La Grace» (d. Paolo Sorrentino, Italia, 2025)

«Lost in the Jungle» (d. Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Juan Camilo Cruz, EE. UU./Colombia, 2025)

«Light, Cinema» (D. Thierry Frémaux, Francia, 2024)

«Man on the Run» (d. Morgan Neville, EE. UU., 2025)

«New Wave» (D. Richard Linklater, Francia, 2025)

«Pillion» (d. Harry Lighton, 2025)

«Valor sentimental» (d. Joachim Trier, Noruega/Francia/Dinamarca/Alemania, 2025)

«Shifty» (d. Adam Curtis, Reino Unido, 2025)

«Springsteen: Entregame desde la nada» (d. Scott Cooper, EE. UU., 2025)

«Summer Tour» (d. Mischa Richter, EE. UU., 2025)

«The American Revolution» (d. Ken Burns, Sarah Botstein, David Schmidt, EE. UU., 2025)

«La curva en el río» (d. Robb Moss, EE. UU., 2025)

«El ciclo del amor» (d. Orlando von Einsiedel, Reino Unido/India/Suecia, 2025)

«La historia del sonido» (d. Oliver Hermanus, EE. UU., 2025)

«The Mastermind» (d. Kelly Reichardt, EE. UU., 2025)

«The New Yorker at 100» (d. Marshall Curry, EE. UU., 2025)

«The Reserve» (d. Pablo Pérez Lombardini, México/Qatar, 2025)

«The Secret Agent» (D. Kleber Mendonça Filho, Brasil/Francia/Países Bajos/Alemania, 2025)

«Este no es un ejercicio» (d. Oren Jacoby, EE. UU., 2025)

«Tuner» (d. Daniel Roher, EE. UU./Canadá, 2025)

«Urchin» (d. Harris Dickinson, Reino Unido, 2025)

Cortometrajes: el programa

«Last Days on Lake Trinity» (d. Charlotte Cooley, EE. UU., 2025)

«Sallie’s Ashes» (d. Brennan Robideaux, EE. UU., 2025)

«Song of My City» (d. David C. Roberts, EE. UU., 2025)

«Todas las habitaciones vacías» (d. Joshua Seftel, EE. UU., 2025)

«Todos los muros cayeron» (d. Ondi Timoner, EE. UU., 2025)

Proyecciones de lámpara

«Todo lo que tenía era nada» (d. Guillaume Ribot, Francia, 2025)

«Carol & Joy» (d. Nathan Silver, EE. UU., 2025)

«Chaplin: Spirit of the Tramp» (d. Carmen Chaplin, España/Reino Unido/Países Bajos, 2024)

«Earth to Michael» (d. Nico López-Elgría, EE. UU., 2025)

«Elie Wiesel: Soul on Fire» (d. Oren Rudavsky, EE. UU., 2024)

«King Hamlet» (d. Elvira Lind, EE. UU./Dinamarca, 2025)

«Megadoc» (d. Mike Figgis, EE. UU./Reino Unido, 2025)

«Shooting» (d. Netalie Braun, Israel, 2025)

«The Golden Spurtle» (d. Constantine Costi, Reino Unido/Australia, 2025)

«Sus ojos» (d. Nicolás Gourault, Francia, 2025)

Los programas Talking Heads del Festival de Cine de Telluride permiten a los asistentes ir detrás de escena con los invitados especiales del festival. La serie de conversaciones, patrocinada por Indian Paintbrush, está dedicada al cine y la cultura. Los seminarios al aire libre del mediodía presentan un panel de invitados que discuten una amplia gama de temas de películas. Estos programas son gratuitos y abiertos al público.

Proyecciones y festividades especiales

«Cave of Forgotten Dreams 3d 2025: Restauración y recreación» (d. Werner Herzog, Francia/Canadá/EE. UU./Reino Unido/Alemania, 2010)

«Aprendiendo a volar» (d. Max Lowe, EE. UU./Francia/Suiza/Italia/China/Hong Kong, 2025)

«The New Yorker at 100: A Gallery Exhibition», una curación de la portada inspirada en el cinemato y los dibujos animados de los archivos icónicos del neoyorquino

«¡Roba esta historia, por favor!» (d. Carl Dean, Tia Lessin, EE. UU., 2025)

Restauración 4K de «The Gold Rush» (d. Charles Chaplin, EE. UU., 1925)

Firma de carteles del festival con Daniel Clowes

Será decir la verdad: periodismo y cine en el siglo XXI, un panel especial presentado por Turner Classic Movies

Los programas de educación del Festival de Cine de Telluride presentan a los estudiantes la oportunidad de experimentar el cine como una forma de arte y expandir las cosmovisiones de los participantes a través de proyecciones de películas y discusiones de cineasta, que incluyen: