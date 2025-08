Alineación del Festival de Cine de Nueva York 2025: ‘Jay Kelly’, ‘Valor sentimental’

«Jay Kelly» de George Clooney, «Valor sentimental» de Joachim Trier y «No otra opción» de Park Chan-wook se han agregado al Festival de Cine de Nueva York póngase en fila.

La lista principal de este año exhibirá 34 películas, incluidos los ganadores de los premios de Cannes («It it Un Accident» de Jafar Panahi, «Resurrection» de Bi Gan), Sundance Darlings (Mary Bronstein «If I Have Legs You It Kick You», «Peter Hujar’s Day» de Ira Sachs «, Kathry Bigelow’s», «,», «Kathe de Kathry Bigelow», «,», «,», «,» Kithelow de Dylaw de Dynamit «,», «,», «,», «Kathelow de Dynamite», «,», «,», «,», «,», «Kathelow de Dynamite de Dylaw») (Kathry Bigelow. La «fama tardía» de Jones).

«Cualquiera que se preocupe por el cine sabe que es un arte que necesita defender, como muchos de nuestros valores centrales hoy», dijo el director artístico de NYFF, Dennis Lim. “En todas las secciones del festival, las películas que hemos seleccionado este año sugieren que esta salvaguardia puede tomar muchas formas: actos de rejuvenecimiento y rechazo, expresiones de inquietud y alegría, hazañas de la imaginación y la conmemoración. Estoy particularmente sorprendido por la diversidad de los enfoques y las formas entre las películas en esta principal deslizamiento, que afirma que el arte es más que el cine de cine, incluso de los tiempos difíciles de prosperar,, incluso de los tiempos difíciles, incluso de los tiempos difíciles, incluso de los tiempos difíciles.

Como se anunció anteriormente, el Festival de Cine de Nueva York abrirá el 26 de septiembre con «After the Hunt» de Luca Guadagnino. El «Hermano Hermana Madre Madre» de Jim Jarmusch «se ha establecido como la pieza central, mientras que la dramática comedia de Bradley Cooper» ¿Está en esto? » es la película de cierre de la noche. Las proyecciones se llevarán a cabo en el Lincoln Center, así como a Alamo Drafthouse Cinema (Staten Island), AMC Bay Plaza Cinema (Bronx), BAM (Brooklyn Academy of Music) (Brooklyn) y el Museo de la Imagen Moving (Queens).

63a pizarra principal del festival de cine de Nueva York

Noche de apertura: Después de la caza (Luca Guadagnino)

Habitación central: Padre Madre Hermana Hermana (Jim Jarmusch)

Noche de cierre: ¿Está esto encendido? (Bradley Cooper)

Debajo de las nubes (Gianfranco Rosi)

Blknws: Términos y condiciones (Kahlil Joseph)

Encubrimiento (Laura Poitras, Mark Obenhaus)

Las corrientes (Milagros Mumenthaler)

DUSE (Pietro Marcello)

La cerca (Claire Denis)

Gavagai (Ulrich Köhler)

Una casa de dinamita (Kathryn Bigelow)

Solo descanso en la tormenta (Pedro Pinho)

Si tuviera piernas te patearía (Mary Bronstein)

Fue solo un accidente (Jafar Panahi)

Jay Kelly (Noah Baumbach)

Contenido ’25 (Radude oficial)

Monumentos de referencia (Lucrecia Martel)

Fama tardía (Kent Jones)

El último para el camino (Francesco Sossai)

El amor que queda (Hlynur Pálmason)

Magellan (hija)

The Mastermind (Kelly Reichardt)

Parece el número 3 (Christian Petzold)

No hay otra opción (Park Chan-Wook)

El día de Peter Hujar (Ira Sachs)

Resurrección (BI Gan)

Romería (Carla Simón)

Rose de Nevada (Mark Jenkin)

El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)

Valor sentimental (Joachim Trier)

Siratue (Oliver Lax)

Sonido de la caída (mascha schilinski)

Dos fiscales (Sergei Loznitsa)

¿Qué te dice esa naturaleza (Hong Sangsoo)