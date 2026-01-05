Alineación de jugadores de Persik Kediri vs Persib Bandung, tenga en cuenta el programa de televisión y el enlace de transmisión en vivo

Kediri, VIVA – Gran partido de la semana 16 Superliga 2025/2026 entre Persik Kediri vs Persib Bandung tendrá lugar esta noche en el estadio Brawijaya Kediri. Se ha confirmado que este duelo comenzará a las 19:00 WIB y se transmitirá en vivo en Indosiar y estará disponible mediante transmisión en vivo en Vidio.

Lea también: Dijo Gustavo Franca después de vencer al PSBS Biak con un drama de 8 goles, ¡Malut United reemplaza a Persib Bandung en el Top 3!



Horario de transmisión

Inicio: 19.00 WIB

Lea también: El entrenador del Bali United revela otra cara de la liga indonesia, busca un delantero e incluso le dan un vídeo en YouTube



TV: Indosiar

Transmisión en vivo: vídeo [LINK LIVE STREAMING]

Este partido es una continuación de la competición de la Superliga 2025/26, que enfrenta a clubes de la región de Java Oriental contra los gigantes de Java Occidental.

Lea también: Confesión del entrenador de Persijap tras ser golpeado por Persija Jakarta



Póngase en fila

Persik Kediri (formación 4-3-3)

El técnico Marcos Reina presentó la siguiente alineación:

Leo Navacchio, Francisco Pereira Carneiro, Muhamad Firli, Yoga Adiyatama, Yusuf Meilana, Imanol Garcie Lugea, Syahrian Abimanyu, Williams José Lugo Ladera, Ezra Walian (C), José Enrique Rodríguez y Wigi Pratama.

Persib Bandung (formación 4-3-3)

Bojan Hodak eligió el siguiente once inicial para enfrentarse a Persik

Teja Paku Alam, Alfeandra Dewangga, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Frans Putros, Luciano Guaycochea, Thom Haye, Andrew Jung, Beckham Putra (C) y Uilliam Barros.

Entrenador: Bojan Hodak

Enfoque del juego

Este partido es un evento importante para ambos equipos:

Persik Kediri quiere salir de la zona baja de la clasificación y sumar puntos en casa.

Persib Bandung tiene la ambición de reducir la brecha con la cima de la clasificación y mantener un desempeño constante en la Superliga.

El partido Persik Kediri vs Persib Bandung seguramente será emocionante y competitivo, especialmente porque los dos equipos tienen objetivos de puntos diferentes, pero igualmente cruciales. Con transmisiones en vivo en Indosiar y transmisión en Vidio, los fanáticos del fútbol indonesio pueden ver a los jugadores en acción desde el banco de reserva hasta el once inicial esta noche.