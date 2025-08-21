Aliminaron oficialmente, 64 equipos de 12 países compitieron en GIC 2025

VIVA – El torneo de fútbol Garuda International Cup 2025 comenzó oficialmente en Asiop Trasto de entrenamiento, Sentul, Java Occidental, jueves 21 de agosto de 2025 de la mañana.

Un total de 64 equipos de 12 países, incluidos Indonesia, Corea del Sur, China, Japón, India, Pakistán, Malasia, Tailandia, Filipinas, Camboya, Brunei Darussalam y Singapur, competirán en cuatro grupos de edad, a saber, U-10, U-12, U-1 y U-17.

El torneo que durará hasta el domingo (8/24) sin duda será un espectáculo interesante porque es seguido por el equipo de Elite Academy en la región asiática, a saber, Evergrande Football School (China), Shonan Bellmare (Japón), Hwaseong FC (Corea del Sur), Lion City Sailors (Singapore), a Asop como el anfitrión.

La apertura de la Garuda International Cup 2025 fue animada porque asistieron miles de personas. La ceremonia de apertura también fue cada vez más interesante con una atracción de drones que trajo el Trofeo GIC, así como el rendimiento y la percusión de la danza. Luego también hubo un momento de incrustación de 12 banderas de países participantes en el símbolo GIC.

También presente en la apertura de GIC 2025, a saber, el miembro de Exco PSSI Rudi Yulianto, Jefe de Guía de Talento Equipo nacional Indonesia, Simon Tahamata, director técnico de PSSI, Indra Sjafriy entrenador Equipo nacional indonesio U-17 Nova Arianto.

Esta magnífica y animada ceremonia terminó junto con el inicio del partido de apertura de la Copa Internacional de la Garuda 2025 en la categoría de edad U-12 entre el anfitrión de ASIOP azul contra el Zhejiang FC de China.

En sus comentarios, el director del proyecto GIC, Wahyu Budiarto, dijo que el torneo se convirtió en el orgullo de Indonesia porque fue participado por 12 países.

Se sabe que GIC experimentó un desarrollo significativo desde el principio solo seguido por 3 países en la edición inaugural (2015), luego se convirtió en 5 países (2022), luego 7 países (2023), 8 países (2024), hasta ahora subieron a 12 países.

«El GIC de este año seguramente será más magnífico que la edición anterior. Además de la adición de participantes a nivel internacional a 12 países, también agregamos 1 categoría de edad, a saber, U-15. Una cosa más que debe ser subrayada es GIC 2025 se lleva a cabo en 2 lugares diferentes», dijo Wahyu Budiarto.

Con respecto a la distribución más adelante, la categoría de edad de U-10, U-12 y U-15 tiene lugar en ATG Sentul, mientras que la categoría U-17 utiliza un nuevo lugar del estadio Asiop en el centro de Yakarta con estándar internacional.

Al igual que la edición anterior, la Copa Internacional de Garuda no solo presenta una competencia emocionante y de calidad, sino también una atmósfera extraordinaria de Sportageen -Sportainement para jugadores y espectadores.

﻿

«Según el lema, Gic es divertida. Divertido para quién? Diversión para todos los participantes, espectadores y padres presentes. Aquí tenemos un patio de recreo llamado Sompo Arena, con juegos emocionantes e interesantes», dijo Wahyu.

«Luego hay un variado bazar que va desde la comida, las bebidas y el entretenimiento. También hay un concurso de baile para la escuela secundaria y la música en vivo. Todo esto nos envolvemos en el concepto de deportista. Apelamos a toda la comunidad de fútbol en toda Jabodetabek para asistir a la Copa Internacional de Garuda 2025», agregó Wahyu.

Además, Wahyu dijo que la Copa Internacional de Garuda no podría mantener esto varía sin el apoyo de los patrocinadores. Quiere agradecer al patrocinador del GIC 2025.

«Agradecemos a los patrocinadores y otros seguidores porque con el apoyo de estos patrocinadores, el torneo puede llevarse a cabo bien», dijo Wahyu.

El CEO Sompo, Sric Nemitz, como representante patrocinador, también dijo que continuó comprometido a poder contribuir a apoyar el fomento del fútbol joven en Indonesia, uno de los cuales fue a través de GIC.

«Estamos orgullosos de ser parte del GIC, torneos internacionales que involucran a 12 países, felices de competir con los equipos participantes y mantener la deportividad», dijo Eric.

«Nuestro apoyo es una forma de cooperación con ASIOP como el anfitrión que ha estado sucediendo durante mucho tiempo desde 2019. Con el espíritu de unión, quiero decir que nos diviertan», agregó Eric.

Mientras tanto, el jefe de la guía de talento del equipo nacional de Indonesia, Simon Tahamata, también dijo que estaba contento con la celebración del GIC 2025.

«Creo que este torneo es bueno para fomentar jóvenes futbolistas en Indonesia. Sabemos que Indonesia tiene muchos talentos. Debe dirigirse para que más tarde pueda llevar al equipo nacional de Indonesia», dijo Simon Tahamata.

Mientras tanto, el director técnico de PSSI, Indra Sjafri, dijo que monitorearía a los jugadores indonesios que compitieron en GIC 2025.

«Junto con el entrenador Nova Arianto y el entrenador Simon Tahamata monitorearán a los jugadores locales que compitieron en GIC 2025. Sabemos que anteriormente había muchos jugadores de este torneo que fueron llamados al equipo nacional indonesio, especialmente de Asiop», dijo Indra.

Mientras tanto, el entrenador del Equipo Nacional del Sub-17 de Indonesia, Nova Arianto, elogió el torneo GIC 2025 que proporcionó experiencia internacional en competencia.

«Este torneo es muy bueno porque involucra a 12 países. Un buen proceso para los jugadores jóvenes. Pueden sentir la atmósfera de los partidos internacionales en el GIC. Esto es bueno para su desarrollo individualmente y en el equipo», dijo Nova.

División grupal de GIC 2025

Kategori U-10

Grup a

Evergrande Football School (China), Asiop Red, Melawati Junior Tigers (Malasia), Academia Borussia

Grup B

PSDK (Malasia), Asiop Kuning, BFA (Brunei Darussalam), Baldogs Bali

Grup C

Permata Selangor (Malasia), Putra Nusantara, Old KK United (Malasia), Biru Asiop

Grup D

Kuantan Tiger (Malasia), Jakarta Academy Soccer, Prime Tiger Selangor (Malasia), IBB Soccer School

Kategori U-12

Grup a

Zhejiang FC (China), Red Asiop, Selangor Grasroot Center (Malasia), RIFA

Grup B

Shonan Bellmare (Japón), Asio Biru, Negeri Sembilan Grasroot Center (Malasia), Sawsco

Grup C

BFA (Brunei darussalam), amarillo asiop, HLGC B (Malasia), Merdemen Training

Grup D

KV Sport (India), MC UTAMA, HLGC A (Malasia), Putih Asiop

Kategori U-15

Grup a

Lion City Sailors (Singapur), Golden Bull (Malasia), TSI, Biru Asiop

Grup B

SSN Malacca (Malasia), Boeung Ket (Camboya), R2B Legend FC, Amary Asiop

Grup C

Guamss FC (Malasia), Bogor United, Apesto Bueno (Filipinas), Papua Football Academy

Grup D

Hwaseong FC (Corea del Sur), Don Bosco FC (Filipinas), Garuda Lampung, Red Asiop

Kategori U-17

Grup a

Woodland Warriors (Singapur), Don Bosco FC (Filipinas), Asifa, Asiop amarillo

Grup B

Mito Hollyhock (Japón), SSN Malacca (Malasia), Asiop Merah, Nova Arianto Academy Pro

Grup C

TWK FILIPINA (Pakistán)

Grup D

Vachirali United (Tailandia), Biru Asio, KV Sports (India), Merdemen Training