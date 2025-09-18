¿Alimentado las tasas de interés bajas, bitcoin a XRP volando alto o colapsado?

Yakarta, Viva – El movimiento de los mercados financieros globales está de vuelta en el centro de atención después de la Reserva Federal (La alimentada) Decidió reducir las tasas de interés por primera vez este año. La poda de 25 puntos básicos causó inmediatamente una variedad de reacciones en el mercado de valores y la criptografía.

Aunque inicialmente la respuesta del mercado fue relativamente plana, pronto un movimiento significativo que afectó Bitcoin, XRPa Solana.

Porque, no solo los actores del mercado de valores, los inversores criptográficos también esperan la dirección de la política Alimentado adelante. Esto se debe a que la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos es a menudo un catalizador importante para los activos de riesgo.

En medio de la inflación que sigue siendo terca y la dinámica política en los Estados Unidos, esta decisión puede ser un punto de inflexión para las tendencias a mediano plazo en el mercado de criptografía. La siguiente es información completa como se resume de Cryptonews, jueves 18 de septiembre de 2025.

El impacto de la decisión de la Fed

La Fed finalmente redujo la tasa de interés de 25 puntos básicos. Inicialmente, la respuesta del mercado de valores y la criptografía fue bastante plana, razonable porque este paso se había predicho. Sin embargo, antes del jueves por la mañana, el S&P 500 Futures Index y Nasdaq comenzaron a ascender.

Mientras tanto, Bitcoin había caído bajo US $ 115,000 o equivalente a Rp1.88 mil millones cuando el presidente de la Fed Jerome Powell celebró una conferencia de prensa. Pero en poco tiempo, el precio BTC Nuevamente se eleva cerca de US $ 118,000 o equivalente a Rp1.94 mil millones.

Powell enfatizó que la próxima poda se determinará cuidadosamente. Dijo que la decisión se tomaría en función de los últimos datos, especialmente en el desarrollo del mercado laboral y la inflación.

Riesgo de intervención política y reacción del mercado

Aun así, existe la preocupación de que la decisión de la Fed muestre la intervención política de la Casa Blanca. Si es cierto, esto puede causar una nueva incertidumbre en el mercado.

Por otro lado, Max Gokham, subdirector de inversiones Franklin Templeton Investment Solutions, evaluó que esta política podría ser un impulso para la criptografía.

«La política que desencadena la inflación y debilita los bonos también prepara una base para el renacimiento de los activos digitales. Los fichas como XRP y Sol pueden ver la adopción de una adopción cruzada más grande como una nueva ruta de pago», dijo.

Mejoran los activos de criptomonedas alternativos

En las últimas 24 horas, la criptografía con una capitalización más pequeña en realidad registra un aumento más alto. BTC solo aumentó un poco 0.77%, mientras que Ethereum (ETH) y XRP fueron igualmente del 2,6%. Solana (SOL) incluso dio un 5%.

Varios analistas creen que la poda de las tasas de interés avanzadas puede ser un catalizador importante para alentar el precio de los activos de riesgo. Se espera que cada reducción sea una «inyección de energía» adicional para el mercado de cifrado.

Curiosamente, antes de la conferencia de prensa de Powell, el público en Washington DC se sorprendió por la instalación de la estatua de Donald Trump Gold que tenía Bitcoin. Los inversores criptográficos detrás de esta acción dijeron que querían activar conversaciones sobre el futuro de la moneda emitida por el gobierno.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) volverá a celebrar una reunión a fines de octubre. Según los datos recopilados, existe una probabilidad de 87.7% de que habrá otro recorte de 25 puntos básicos. Es decir, los inversores deben continuar examinando esta dinámica, especialmente para aquellos que ponen activos en instrumentos de riesgo como la criptografía.

En el futuro, la combinación de tasas de interés, inflación y agitación política seguirá siendo los principales factores que determinan la dirección de Bitcoin, XRP, Solana y otros activos digitales.