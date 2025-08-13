Alien Earth trae a Xenomorphs, Face Huggers más en Hulu Premiere

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers importantes para los dos primeros episodios de «Alien: Tierra«Ahora disponible para transmitir en Hulu.

En el espacio (o desde la seguridad de su sofá), nadie puede escucharte gritar.

La franquicia «Alien» de Ridley Scott aterrizó en la televisión con «Alien: Earth», una serie de precuelas ambientada dos años antes de la película de terror espacial original. Sigue a un nuevo elenco lleno de humanos, sintetizadores, xenomorfos y más cuando un grupo de soldados investiga un barco estrellado en la Tierra y descubre algunos secretos aterradores dentro.

La serie comienza a bordo del Maginot, una nave espacial Weyland-Yutani que lleva algo de carga extraterrestre. No te apegues demasiado a la tripulación. La persona más notable, técnicamente, es un cyborg, a bordo es Morrow (Babou Ceesay), que sabotea el barco después de que todos se despiertan de un sueño criocho de 65 años. Están transportando algunos huevos de xenomorfo, un monstruo ocular parásito y un xenomorfo adulto que pronto corre rampante. Morrow aparentemente traiciona a sus compañeros de tripulación a propósito, y pone el barco para chocar contra la Tierra, mientras él se aleja y sobrevive.

Antes del accidente, pasamos por un centro de investigación Prodigy en la Tierra dirigido por el joven billonario Kavalier (Samuel Blenkin). El acertadamente llamado Genius es el CEO de Prodigy, una de las cuatro compañías que controlan toda la Tierra y el resto de los planetas del Sistema Solar. El niño ha hecho un gran avance científico al poner la conciencia de una niña moribunda en un cuerpo sintético. La transferencia exitosa resulta en Wendy (Sydney Chandler), el primer híbrido de sintetizador humano, que tiene una fuerza casi superhumana mientras mantiene una inocencia infantil. Llamado por el personaje de «Peter Pan» Wendy, supervisa la creación de su compañero de híbridos, también conocido como The Lost Boys, que luego investigan el sitio de Maginot Choque con su espeluznante mentor de sintetizador Kirsh (Timothy Olyphant).

Desde su vida humana, Wendy tiene un hermano llamado CJ (Alex Lawther), también conocido como Hermit, que es médico y no sabe que su hermana todavía está viva o en un cuerpo de sintetizador. Él y algunos soldados de prodigio son enviados al sitio del accidente de Maginot para buscar sobrevivientes, pero dos de ellos son rápidamente eliminados por un parásito que chupa sangre. Wendy está decidida a salvar a su hermano y lleva a su grupo de sintetizador a su ubicación en el barco controlando mágicamente pantallas de computadora. En un flashback del episodio 2, se revela que Hermit intentó renunciar a su puesto el día anterior, pero fue negado, y de alguna manera Wendy golpeó remotamente el dron médico con el que estaba hablando y reescribió su código para hablar indirectamente a su hermano.

En el segundo episodio, Hermitaño sobrevive por poco de dos enfrentamientos con el Xenomorfo. Lo embosca mientras salta a través de una brecha en el piso, y luego lo sigue mientras trata de evacuar a algunas personas ricas ignorantes en un elegante apartamento al lado del barco caído. Están en medio de una extraña fiesta de disfraces victorianos, pero el Xenomorfo se estrella y los destroza. Justo cuando el alienígena está a punto de atacar sobre el ermitaño, Morrow interviene y electrifica a la criatura. El Cyborg saca a la bestia e incapacita a Hermitah para que él pueda escapar, pero Wendy pronto encuentra a su hermano y revela su identidad a él., Pero Wendy pronto encuentra a su hermano y revela su identidad a él. El enlace de los hermanos, a pesar de que Wendy está en un cuerpo de sintetizador más antiguo e irreconocible, y descubre un nido de huevos de xenomorfo en la nave. Escapó del saco grosero de GROSS, el Xenomórfo secuestra al ermitaño al final del episodio 2, dejando a Wendy para ir tras él una vez más.

¿Cómo escaparán de los dos el xenomorfo asesino? ¿Por qué Morrow chocó el barco en primer lugar y para quién está trabajando? ¿Weyland-Yutani o Prodigy tomarán posesión de los extraterrestres? Y lo más importante, ¿quién sobrevivirá al lugar del accidente y vivirá para ver la mañana siguiente?