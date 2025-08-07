Alief recoge el ‘piloto bajo’ dirigido por Campbell X por delante de Edimburgo

Atuendo de producción de ventas del Reino Unido-francés Alie ha abordado los derechos de ventas mundiales a «Low Rider», la característica narrativa de segundo año del director de «Stud Life» Campbell X. La noticia viene por delante del estreno mundial de la película en competencia en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo, donde competirá por el Premio Sean Connery de £ 50,000 ($ 67,000) por la excelencia en el cine.

Protagonizada por Emma McDonald («Moonhaven» «The Serpent Queen») y Thishiwe Ziqubu («Hard to Get»), la película sigue a Quinn, una mujer británica que viaja impulsivamente a Sudáfrica en busca de su padre separado. En el camino, se une con la carismática Harley (Ziqubu), y los dos se aventuran en el accidentado Cabo Occidental, navegando por el terreno y los campos de minas emocionales.

«‘Low Rider’ es un viaje divertido. Una historia de autodescubrimiento, resistencia y las carreteras inesperadas que nos llevan a casa», dijo el presidente de Alief, Brett Walker. «Anclado por el rendimiento seductor de la carismática protagonista Emma McDonald, estamos encantados de representar la película y trabajar con un equipo verdaderamente grande de cineastas».

Miguel Govea, socio de Alief, agregó: «‘Low Rider’ es el que se reunirá en Edimburgo».

Escrito por Stephen Strachan y dirigida por Campbell X, la película marca un regreso a la narrativa de forma larga para el cineasta con sede en Londres, cuyo debut «Stud Life» tocó un acorde para el cine queer británico. Producido por Rebecca Long («The Falling») y Stella Nwimo («Nuclear», «Gangs of London») para Boudica Entertainment, la película fue respaldada por el BFI (otorgando fondos de la lotería nacional), películas de equipo principal y Lipsync. El difunto Norman Merry y Peter Hampden, Kristin Irving, Phil Hunt y Compton Ross sirven como productores ejecutivos.

«Jugar a Quinn fue el viaje más salvaje», dijo la actriz principal McDonald. «Leí el guión por primera vez y en una semana estaba en un avión a Sudáfrica listo para comenzar a disparar. Disparamos todo en tres semanas emocionantes en un borrón brumoso pero hermoso».

McDonald agregó: «El elenco y el equipo fueron algunas de las personas más generosas, de corazón abiertos y talento con las que he tenido la suerte de trabajar, y los lugares fueron impresionantes. Forgió en mí un verdadero amor por la narración de historias y películas y espero que la película encuentre su tribu».

Filmado en el lugar de Ciudad del Cabo y el Cabo Occidental, la producción abarca una estética resistente y bañada por el sol. «En ‘Low Rider’, mi objetivo era llevar a la audiencia en un viaje lleno de baches alrededor del Cabo Occidental … sin cinturón de seguridad», dijo el cineasta.

«Es una película que tiene elementos de peligro y deseo, y empuja el género de la película de carretera centrando a dos protagonistas negros, algo que rara vez vemos».

La historia de Quinn toma la aventura de la vida nocturna, el misticismo rural e historias personales tensas.

Long y Nwimo de Boudica describen el proyecto en el paquete de prensa como reflejando el camino de su protagonista: «A veces tumultuoso, aventurero, alegre y sorprendente, nuestra película explora temas universales de identidad, pertenencia, autoempoderamiento y crecimiento personal».

Low Rider es parte de una alineación de competencia internacional en EIFF que cuenta con 10 estrenos mundiales, cada uno compitiendo por el Premio Connery Votado de la Audiencia.