Alicia Silverstone regresa para la temporada 2 de ‘Blood irlandés’

Acorn TV ha anunciado la renovación de la temporada 2 de «Sangre irlandesa«Protagonizando Alicia Silverstone y Jason O’Mara. La temporada 2 consistirá en episodios de seis horas y comenzará la producción a principios de 2026.

La primera temporada de «Irish Blood» sigue a Fiona Fox (Silverstone), «cuyo camino en la vida está destinado por su padre, quien la abandonó a ella y a su madre en su décimo cumpleaños», según el logline oficial. «Cuando un mensaje de su padre la envía a Irlanda, ella comienza a aprender verdades clave sobre su padre y descubrir el misterio de una familia que no sabe que existe. A medida que Fiona comienza a descubrir la verdad completa sobre su padre, se encuentra reconectando con el padre que solo pensó que ella sabía».

La temporada 1 está protagonizada por O’Mara («The Man in the High Castle»), Wendy Crewson («We Were Liars»), Dearbhla Molloy («Wild Mountain Tyme»), Simone Kirby («Sus materiales oscuros»), Ruth Codd («Cómo entrenar a su dragón») y Leonardo Taiwo («Wheel of Time»).

«Significa tanto continuar este viaje con un personaje que amo. Gracias a todos los que han visto y apoyado, y a la fenomenal tripulación irlandesa y actores que hicieron que trabajar allí fuera una alegría, y a todo el equipo de esta serie», dijo Silverstone. «Estamos muy felices de haber encontrado una audiencia cautiva que disfrutó el viaje de principio a fin».

La serie es ejecutiva producida por Christina Jennings, Scott Garvie, Paul Donovan, Ailish McElmeel, Christina Ray, Aaron Martin, Silverstone y Molly McGlynn, quien anteriormente dirigió la temporada 1. Shaftesbury e imágenes inexpresivas sirven como productores en asociación con AMC Studios y FÍS érann y Screen Ireland, la película de producción fiscal de la producción de videos y el videos de la producción y OnteRio.