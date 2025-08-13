Alicia Silverstone no «quiere desordenar» con el reinicio

Alicia Silverstone quiere hacer lo correcto con el próximo «Despistado» reiniciar.

En abril, se anunció que Silverstone repetiría su papel de Cher Horowitz en un Serie de secuelas «Clueless» en Peacock. Ella recientemente se sentó con Entretenimiento esta noche para discutir el proyecto.

«No puedo esperar para volver a la piel de Cher y sus elegantes zapatos de diseñador que se utilizarán suavemente, por supuesto, duh, porque ha evolucionado», dijo Silverstone. «Esto es 2025, ella no lleva las cosas nuevas a menos que sea sostenible o vegana. Tendremos que ver qué tan lejos podemos llegar con eso».

Silverstone agregó que inicialmente «nunca pensó» en hacer un reinicio «despistado» porque quería mantener el legado de los originales sin barnizar. Pero ahora se siente segura de que la serie de secuelas «honrará» el material fuente.

«Es una etapa muy temprana», dijo. «Obviamente estoy emocionado. Nunca pensé eso, eso era algo que haría porque no quisiera estropear esto que todos amamos tanto. Haremos todo lo posible para honrar la película original que amamos y también traerle algo nuevo. Ese es el objetivo, y creo que ejecutaremos ese objetivo».

Josh Schwartz, Stephanie Savage y Jordan Weiss están listos para escribir y producir la serie ejecutiva. Silverstone será productos ejecutivos y estrellas. La escritora directora original «Clueless» Amy Heckerling y el productor Robert Lawrence también sirven como productores ejecutivos. CBS Studios producirá en asociación con Universal Television.

«Cluiseless», con base en la novela de Jane Austen «Emma», debutó originalmente en 1995. Silverstone protagonizó la película junto a Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer y Dan Hedaya.