Alibaba Cloud amplía el ecosistema de IA de pila completa para empresas

Jacarta – Nube de Alibaba confirma su compromiso con el desarrollo tecnología inteligencia artificial ampliando la gama de soluciones basadas en IA para las necesidades corporativas. La empresa evalúa ecosistema La IA de pila completa es una base importante para afrontar la innovación acelerada en diversos sectores.

En su declaración oficial, Alibaba Cloud dijo que la aplicación de la IA ahora avanza hacia un enfoque más integrado. Infraestructura, modelos, ingeniería de aplicaciones y soluciones de gestión del conocimiento son los cuatro elementos principales que necesitan los actores de la industria.

El director de tecnología de Alibaba Cloud Intelligence, Jingren Zhou, dijo que la estrategia “AI + Cloud” fue diseñada para responder a estas necesidades. «Estamos comprometidos a proporcionar un ecosistema holístico que ayude a las empresas a innovar y desarrollarse en la rápida era de la IA», dijo, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

En la categoría de infraestructura, Alibaba Cloud ofrece servicios optimizados para cargas de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Esta solución incluye computación, almacenamiento y redes de alto rendimiento para las necesidades de capacitación e inferencia de modelos.

En el segmento de proveedores de modelos, Alibaba Cloud confía en la serie Qwen, que está creciendo rápidamente en la comunidad global. Este modelo está disponible en formatos comerciales y de código abierto y se ha descargado cientos de millones de veces en varias plataformas.

Alibaba también proporciona Model Studio, que ayuda a las empresas a ajustar e implementar modelos de manera eficiente. Esta instalación ha sido utilizada por más de un millón de usuarios, incluidos varios actores de la industria.

Para las necesidades de ingeniería de IA, Alibaba Cloud confía en la Plataforma para IA (PAI) como centro para el desarrollo, la capacitación y la implementación de modelos. PAI está diseñado para que las empresas puedan gestionar todo el ciclo de vida de los modelos generativos en un sistema integrado.

En el segmento de aplicaciones de gestión del conocimiento, Alibaba Cloud ofrece tecnología basada en RAG e IA agente. Esta solución permite a las empresas procesar información interna en conocimientos que pueden utilizarse directamente en las operaciones.

Zhou enfatizó que acelerar la adopción de la IA requiere preparación tecnológica en todos los niveles. «Abordamos GenAI de manera integral, centrándonos en cómo la tecnología proporcionará valor a largo plazo», dijo.

Como información adicional, Gartner volvió a nombrar a Alibaba Cloud líder emergente en la edición de noviembre de 2025 del informe Guía de innovación para la IA generativa. La empresa también recibió un reconocimiento similar en el informe del año anterior.