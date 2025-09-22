Alia Bhatt, Soni Razdan en ‘Hijas difíciles’ en Busan

Alia Bhatt y Soni Razdan se están abriendo sobre «Hijas difíciles«, Su colaboración familiar que se presenta en Busan’s Mercado de proyectos asiáticos. El dúo madre-hija comparte nuevos detalles sobre su visión para el proyecto, que está adaptado de la aclamada novela de Manju Kapur y actualmente en financiamiento.

Establecido en dos líneas de tiempo, «Hijas difíciles» sigue a Virmati, la mayor de diez en una familia conservadora de Punjabi en la década de 1940 Lahore, que desafía la convención en su búsqueda de educación y amor, solo para encontrarse atrapada después de convertirse en la segunda esposa de un profesor casado. En 2022, su nieta Simar se enfrenta a un matrimonio fallido y un asunto secreto; Descubrir el pasado oculto de Virmati la obliga a enfrentar a su madre separada, Ila. La narrativa vincula la India pre-Partición con la vida urbana contemporánea, rastreando el trauma heredado y la resistencia en las generaciones.

Razdan dice que la novela de Kapur provocó instantáneamente una respuesta visual. «Cuando leí el libro hace muchos años, en ese momento me pareció estar muy escrito cinematográficamente. Es descriptivo de una manera que evoca el paisaje interno de los personajes, así como el lienzo exterior y real. Me encontré visualizando la historia mucho antes de pensar en convertirlo en una película», dice. Agregó que los períodos de doble tiempo aumentan el tema: «Mientras que una nación estaba al borde de alcanzar su independencia, tenemos una niña que lucha por los mismos derechos … sin embargo, en esencia, esta película es una historia personal, o más bien, historias, que se encuentran en dos períodos de tiempo diferentes».

Después de haber protagonizado previamente «SUCE TRISITY», que se proyectó en Busan en 2018, Razdan regresa este año como director. Ella enfatizó la autenticidad al recrear el pasado. “La pequeña ciudad de 1940 Amritsar en Punjab tiene que ser recreada, pero en paralelo, el casting es clave. Por lo tanto, los actores, los disfraces y el diseño de set son los elementos más importantes, particularmente para las ‘hijas difíciles’. Y por último, pero no menos importante, la música … hay una gran oportunidad aquí para estar realmente fuera de la caja en términos de cómo nos casamos pasados ​​y presentes «.

Bhatt, una de las principales estrellas de la India y jefe de Producciones Eternal Sunshine, enmarcó el proyecto como personal y alineado con el espíritu de su empresa. «En Eternal Sunshine, siempre estamos atentos a las historias que alcanzan un acorde profundo y se quedan con la audiencia mucho después de que termine la película.» Hijas difíciles «es sin duda una de esas», dice. «Por supuesto, es muy especial que mi madre lo dirija, pero lo que realmente lo hace destacar es la creencia compartida que todos tenemos en esta historia … Busan es un hermoso primer paso en su viaje, y esperamos que la película continúe provocando conversaciones y conexiones donde sea que vaya, porque historias como esta no solo pertenecen a un lugar, pertenecen a todos».

Alia Bhatt, Shaheen Bhatt, Grishma Shah y Alan McAxex son productores, con producciones eternas de sol e imágenes adecuadas adjuntas.