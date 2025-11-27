Ali Asgari sobre la sátira, la censura y los absurdos detrás de la ‘Divina Comedia’

cineasta iraní Ali Asgari ha explorado durante mucho tiempo las tensiones silenciosas y las presiones burocráticas de la vida cotidiana en Irán, desde sus aclamados cortometrajes hasta películas reconocidas en festivales como “Disappearance”, “Until Tomorrow” y “Versos Terrestres.” En competencia en el Festival de Cine de Dohallega con su último trabajo, “Divine Comedy”, que se estrenó a principios de este año en la barra lateral Horizons de Venecia, y lleva sus temas familiares a un territorio más abiertamente cómico.

Protagonizada por el director Bahman Ark como Bahram, la historia se centra en un cineasta en la mitad de su carrera cuyo conjunto de trabajos en turco-azerí nunca se ha proyectado en Irán. Cuando su nueva película es nuevamente rechazada por las autoridades culturales, une fuerzas con su ingenioso productor, Sadaf (Sadaf Asgari), para montar una proyección guerrillera clandestina en Teherán. Lo que comienza como un simple acto de desafío se convierte en un viaje oscuramente divertido a través de la burocracia, el control cultural y la variedad de ansiedades que enfrenta cualquier artista decidido a crear libremente.

La película es una coproducción multinacional entre Irán, Italia, Francia, Alemania y Turquía, con las ventas internacionales a cargo de Goodfellas.

Asgari, a quien en ocasiones le han confiscado el pasaporte y continúa trabajando sin permisos oficiales, recurre a la sátira como estrategia creativa y acto de resistencia. Su película “Terrestrial Voices”, que se proyectó en Un Cierta Mirada de Cannes en 2023, le prohibió salir del país o dirigir más películas durante meses. En Doha habló con Variedad sobre los absurdos que dieron forma a su último acto de desafío, “Divina Comedia”, los riesgos de filmar de forma independiente en Irán y la sorprendente universalidad de su trabajo.

Usas el humor en “Divine Comedy” para hablar sobre un sistema que en realidad es todo menos divertido. ¿Qué fue lo desafiante de equilibrar la comedia con la realidad de la censura?

Las situaciones que ves en la película están basadas en la realidad, en cosas que yo he vivido y cosas que Bahram, el actor principal, ha vivido como cineasta trabajando en turco azerbaiyano. Siempre está tratando con las autoridades por el lenguaje de sus películas. Entonces la base de todo es real, pero no 100% realidad. Hice los incidentes más ficticios e incluso más satirizados en la película para mostrar lo absurdo de lo que vivimos.

Dadas las limitaciones que enfrentan los cineastas en Irán, ¿qué papel cree que puede desempeñar la sátira para hacer retroceder esos límites?

Durante muchos años, incluso hace 10 o 15 años, las películas iraníes se basaban en metáforas. Los directores querían hablar sobre temas serios pero no podían hacerlo directamente. Parte de eso proviene de la cultura, pero una gran parte proviene del miedo: miedo a ser acusados ​​de ir en contra del gobierno, por lo que eligieron la metáfora como arma.

Luego, una nueva generación empezó a hablar más directamente, gente como Rasoulof y Panahi. Se volvieron más políticos, más audaces. No quería repetir ese idioma. Sentí que la sátira era mejor para expresar lo que estamos viviendo, porque cuando usas la sátira, muestras lo tontas y estúpidas que son las reglas. Disminuyes el poder del sistema.

Y al mismo tiempo, la sátira ayuda a las audiencias fuera de Irán a conectarse, porque muchas personas no son conscientes de lo que está sucediendo. Si lo presenta demasiado en serio, es posible que no lo entiendan. El humor los atrae.

Filmaste toda la película en Irán. ¿Te preocupaste por los riesgos de hacer eso sin permisos?

El riesgo es parte de hacer este tipo de películas. Tienes dos opciones: hacer una película con permiso y no correr riesgos, o hacerla sin permiso y aceptar las consecuencias. Elegí el segundo. No hago películas políticas para provocar a nadie, pero no me gusta la idea de que me censuren. Creo que un cineasta debe ser libre. Si vas al Ministerio de Cultura a pedir permiso ya estás renunciando a esa libertad. Es algo que nunca hago.

¿Alguna vez ha solicitado permiso en el pasado?

Sólo una vez. Fue una experiencia terrible. Querían que cortara muchas escenas y agregara cosas que no tenían nada que ver con mi historia. Y la mayoría de las personas allí no son cineastas; algunos ni siquiera saben escribir guiones o cine. Sólo están ahí para comprobar los elementos religiosos.

Entonces decidí no volver. Si quiero ser libre, a veces debe haber consecuencias.

Le han confiscado su pasaporte más de una vez. ¿Cómo te afectó eso?

Sí, varias veces, pero la última fue la más larga: ocho meses. Para mí no es gran cosa. Si eliges ser libre, esa es una de las consecuencias. Mientras esté vivo, está bien. Ayer le dije a otro periodista: “Si me matan, no haré películas”. No quiero que me sacrifiquen por el cine. Pero cosas como confiscar un pasaporte… Es parte del trabajo. Es algo a lo que no tengo miedo.

¿Se siente presionado a autocensurarse, consciente o inconscientemente?

Hay dos tipos de autocensura. Uno del que eres consciente, ese que trato de no hacer. Escribo los diálogos y las situaciones que quiero. Pero hay otro tipo, el inconsciente, que proviene de cómo creciste y de la sociedad que te rodea. A veces me doy cuenta más tarde de que evité algo aunque no era mi intención. Esa es la parte subconsciente. Mientras sea consciente de ello, lo combato.

En la película, Bahram sigue luchando por un público al que quizás nunca se le permitirá ver su trabajo. ¿Piensas para quién son tus películas?

Sinceramente, no. Después de algunos años, comprendes que quizás no seas alguien que haga películas para una gran audiencia. Y no pienso en la nacionalidad. Algunos iraníes me han acusado de hacer películas para el público occidental. Lo veo en las redes sociales, pero no es cierto. Para ser honesto, nunca pienso si estoy haciendo una película para este o aquel público. Esta película tiene referencias que sólo los iraníes entenderán, pero realmente trato de escribir lo que creo que es interesante.

Pero el cine no tiene fronteras. Recibo mensajes de países de los que nunca había oído hablar, diciéndome que estaban relacionados con la película. Esa es la belleza del arte: no lo haces para un solo grupo. Simplemente hazlo.

¿Qué tan autobiográfico es Bahram como personaje? ¿Alguna escena fue extraída directamente de tu vida?

Algunas partes son mías, otras son suyas. Escribimos la película juntos: Bahman Ark, su hermano Bahram, otro escritor que vive en Canadá, Alireza Khatami (“The Things You Kill”) y yo. Todos hemos tenido limitaciones similares. Surgió de discutir nuestras experiencias.

La idea básica surgió cuando mi película “Versos Terrestres” fue prohibida en Irán. Quería ver cómo reaccionaban los iraníes, porque siempre me acusan de no hacer películas para el pueblo iraní. Así que lo proyecté en secreto en cafés y en casas de amigos, proyecciones de unas 20 o 25 personas. Llevaba un proyector y tuve todo tipo de experiencias extrañas y reacciones variadas al ver la película. Esa se convirtió en la base de esta película.

Has proyectado la película en Venecia y otros festivales. ¿Cómo fue la reacción en Doha en comparación? ¿Siente que hay alguna resonancia específica de la región?

Sinceramente, me sorprendió. No esperaba un teatro lleno. Pero la audiencia aquí conectó mucho. Incluso durante la proyección la gente aplaudió por momentos. Después, muchos se quedaron a hacer preguntas, incluso fuera del teatro. El público de Doha está cada vez más comprometido con el cine debido a lo que ha hecho el Doha Film Institute durante los últimos 10 a 15 años. Las preguntas fueron muy profesionales. Realmente disfruté la proyección aquí.