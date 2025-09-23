Alhamdulillah Mahfud MD está dispuesto a unirse al comité de reforma policial

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Justifique si el ex ministro coordinador de política y seguridad, Mahfud MD Listo para unirse Comité de reforma policial.

Aun así, no pudo confirmar la posición de que Mahfud se celebraría en el Comité de Reforma de la Policía.

«Nadie ha sido nombrado que será el presidente, pero gracias a Dios expresó su disposición a unirse», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Prasetyo explicó que el comité de reforma policial consistiría más tarde en nueve personas. Sin embargo, no ha revelado más a quién se unirá al comité.

«Tal vez alrededor de nueve», dijo.

También dijo que no había plazo cuando el Comité de Reforma de la Policía Nacional comenzó a trabajar para arreglar la organización del Cuerpo de Bhayangkara.

Anteriormente informó, el gobierno estaba preparando un equipo que se incorporaría en el comité de reforma policial. Se invitaron varias cifras a unirse al comité.

«Por lo tanto, con respecto a la Comisión o el Comité de Reforma de la Policía es parte del compromiso del Gobierno, el compromiso del Presidente que ahora está en el proceso de que nos pidamos la voluntad de cifras de unión al comité», dijo el Ministro de Estado, Praseteto Hadi, a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Jakarta Central, viernes 19 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó si el gobierno también invitó al ex ministro de Coordinación de Política y Seguridad Mahfud MD a unirse al Comité de Reforma de la Policía, Prasetyo no se desestimó.

Dijo que el nombre Mahfud fue una de las cifras invitadas por el gobierno a ingresar al comité.

«Incluyendo uno de ellos», dijo.