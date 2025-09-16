Alhamdulillah, el precio del arroz cayó gradualmente en 150 distritos y ciudades

Yakarta, Viva – El Ministerio de Agricultura señaló que precio arroz Comenzando en 150 distritos y ciudades de Indonesia. Esto está en línea con abundantes cosechas y distribución de alimentos que funciona más suavemente que antes.

Leer también: Precio de oro de hoy Martes 16 de septiembre de 2025: Antam imprima un nuevo récord penetra Rp 2,105 millones, Global Skyrededed



Viceministro de Agricultura (De tu lugar) Sudaryono enfatizó que la reducción en los precios del arroz era un reflejo de la coordinación de Huli Upstream, porque a pesar de que el Ministerio de enfoque estaba en la producción, su partido continuó monitoreando la distribución porque afectó en gran medida la estabilidad de los precios nacionales de los alimentos.

«Alhamdulillah, este arroz ahora ha caído gradualmente en 150 distritos y ciudades», dijo el viceministro en una reunión de trabajo con la Comisión IV de la Cámara de Representantes en Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: El precio del arroz, las cebollas, el chile y la carne de res caída nuevamente, registre la lista completa



Sudaryono explicó, el presidente Prabowo Subianto también a menudo preguntó el desarrollo de los precios del arroz, de modo que su ministerio continuó monitoreando, incluida la garantía de datos de campo en línea con los esfuerzos de estabilización de precios por parte del gobierno central.

«En realidad, nos centramos en la producción, pero debido a que aguas abajo está estrechamente relacionado con Upstream, también participamos en el monitoreo de este problema (precio de arroz), incluido el presidente siempre nos pidió esto», dijo.

Leer también: El gobierno vertió billones de RP7, extendiendo la asistencia de arroz de 10 kg de octubre-noviembre



Se dice que el gobierno monitorea uno por un área donde el precio del arroz aún es alto, entonces Bullog Distribuir el suministro del programa de estabilización de arroz y los precios de los alimentos (Php) y arroz premium según las necesidades de la comunidad.



Viceministro de Agricultura Sudaryono Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Según él, Bulog no solo se centra en el arroz SPHP, sino que también llena el mercado con arroz premium para ciertos círculos, de modo que la elección de la comunidad es más diversa según las preferencias de la calidad del arroz.

Sudaryono enfatizó que la existencia de arroz premium es importante porque algunas personas necesitan una mayor calidad, por lo que Bulog tiene dos roles a la vez, es decir, mantener la estabilización de precios y satisfacer las necesidades comerciales.

«Por lo tanto, este bolog no solo se centra en SPHP, sino que también proporciona sustitución de arroz premium», dijo el Wamentan.

Consideró la estrategia dual para brindar la oportunidad de reducir el precio del arroz mientras mantiene la disponibilidad, considerando que todavía hay áreas con precios altos que deben intervenir de manera más intensiva por Bulog y el gobierno.

Con este paso, el gobierno espera que la estabilidad de los precios del arroz se pueda mantener en todas las regiones, los agricultores siguen siendo protegidos y la comunidad tiene acceso a elecciones de arroz de acuerdo con su respectivo poder adquisitivo.

«Ahora los dos motores, el motor SPHP como parte de la estabilización del precio del arroz, por otro lado, también llena el lado comercial, a saber, el arroz premium», agregó el viceministro.

Perum Bulog se asegura de que no haya escasez de arroz, tanto para los programas de estabilización de precios de suministro como para alimentos (SPHP) o arroz premium, en tiendas minoristas modernas, en condiciones seguras. (Hormiga)