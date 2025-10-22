Algunos no quieren volver a casa

Jacarta – El ministro indonesio de Asuntos Exteriores (Menlu), Sugiono, reveló la suerte corrida por 110 ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) que se convierte en víctima fraude en línea en un pais Camboya. Dijo que había varias víctimas que no querían regresar a Indonesia.

Lea también: Abogado revela 3 figuras misteriosas ante la sucursal del Banco Cempaka Putih, aquí está la respuesta de la policía



«Veremos cuáles son las necesidades, si todos quieren volver a casa o no, porque también hay aquellos que enviamos a casa que aparentemente no quieren volver a casa, así es. Ya veremos», dijo Sugiono en el Complejo del Palacio Presidencial, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Pese a ello, Sugiono no explicó los motivos por los que varias víctimas no querían regresar a Indonesia. Sin embargo, dijo que cada víctima tenía un motivo.

Lea también: El jefe de OJK revela que los determinantes clave pueden salvar la estafa de dinero de las personas



«Cada uno de ellos tiene una razón», añadió.

Se sabe que el Ministerio de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia (KP2MI) confirmó que se ha confirmado que 110 ciudadanos indonesios que fueron víctimas o involucrados en fraudes en línea en Camboya están a salvo.

Lea también: Java Occidental es el nivel número 1 de quejas por estafas financieras, ¿’Emok Bank’ sigue siendo el favorito de los ciudadanos?



Así lo transmitió el Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Mukhtarudin.

Un total de 97 ciudadanos indonesios (WNI) fueron arrestados por la policía después de huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

Anteriormente se informó que los ciudadanos indonesios estuvieron involucrados en un motín y escaparon de ser capturados por una empresa de fraude en línea en la ciudad de Chrey Thum, provincia de Kandal, Camboya, el 17 de octubre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) confirmó que buscará la repatriación de 97 ciudadanos indonesios que fueron detenidos tras huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

«Intentaremos coordinarnos con las autoridades locales para brindarles asistencia legal, incluidos nuestros esfuerzos para garantizar que puedan ser devueltos a Indonesia», dijo la Directora de Protección para Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, durante una reunión con los medios de comunicación en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Según Judha, de los 97 ciudadanos indonesios implicados, 86 se encuentran actualmente en la comisaría de policía de Chrey Thum, mientras que otros 11 están siendo tratados en el hospital debido a sus heridas.

Confirmó que la embajada de Indonesia en Phnom Penh había examinado el estado de los 11 ciudadanos indonesios y descubrió que ninguno de ellos tenía heridas que pusieran en peligro su vida.

A pesar de confirmar los informes de que se escucharon disparos durante los disturbios, Judha también confirmó que ningún ciudadano indonesio había muerto.