Algunos documentos están listos, quedan temas delicados en las conversaciones de paz en Ucrania: Zelenskyy







presidente ucraniano Volodymyr Zelensky El jueves (hora local) dijo que algunos documentos del acuerdo de paz están «completamente preparados» después de mantener una conversación con los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner. En un mensaje de vídeo en X, Zelenskyy afirmó que las dos naciones deben resolver las «cuestiones sensibles» para llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

«Es importante si logramos organizar lo que discutimos hoy con los enviados del presidente Trump. Algunos documentos, a mi modo de ver, están casi listos y otros están completamente preparados. Por supuesto, todavía queda trabajo por hacer en temas delicados. Pero junto con el equipo estadounidense, entendemos cómo poner todo esto en marcha. Las próximas semanas también pueden ser intensas. Gracias, Estados Unidos», dijo el presidente ucraniano. Más temprano el jueves, Zelenskyy, acompañado por enviados ucranianos, mantuvo una conversación con sus homólogos estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y afirmó que hay «buenas ideas» para una paz duradera.

Expresando gratitud hacia el enviados estadounidensesescribió en X: «Hoy tuvimos una muy buena conversación con el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, @SEPeaceMissions y @jaredkushner. Les agradezco el enfoque constructivo, el trabajo intensivo y las amables palabras y saludos navideños para el pueblo ucraniano. Realmente estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para acercar el fin de esta brutal guerra rusa contra Ucrania y garantizar que todos los documentos y medidas sean realistas, eficaces y confiables».

«Discutimos ciertos detalles sustanciales del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden funcionar hacia un resultado compartido y una paz duradera. Seguridad real, recuperación real y paz real es lo que todos necesitamos: Ucrania, Estados Unidos, Europa y todos los socios que nos ayudan. Espero que los entendimientos navideños de hoy y las ideas que discutimos resulten útiles», añadió. Zelenskyy también envió felicitaciones navideñas al presidente de Estados Unidos. Donald Trump.

«Durante la conversación, me acompañaron Rustem Umerov, Andrii Hnatov, Andrii Sybiha, Sergiy Kyslytsya, Ihor Brusylo y Oleksandr Bevz. Todo nuestro equipo diplomático está haciendo todo lo posible. Acordamos que Rustem hablará nuevamente hoy con Steve y Jared. Creemos que este es el enfoque correcto: no perder ni un solo día ni una sola oportunidad que pueda acercar el resultado. Que la conversación de hoy se convierta en un paso más hacia Paz, también les pedí a los muchachos que transmitieran nuestros saludos navideños a Donald Trump y a toda la familia Trump, gracias», decía la publicación X.

Anteriormente, deseando a los ucranianos con motivo de la Navidad, el presidente Volodymyr Zelenskyy llamó a la paz y al mismo tiempo criticó Rusia por lanzar un ataque masivo en vísperas del festival. En su discurso de Navidad, dijo: «Estamos felices cuando escuchamos la música de Navidad, pero aún más felices cuando no escuchamos la música del mal, cuando no escuchamos drones y misiles volando sobre nuestras cabezas».

