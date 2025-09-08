Algunas partes de la Guardia de Yakarta se detienen deliberadamente no renovadas, la razón es como un recordatorio de una demostración caótica

Yakarta, Viva – Dki Jakarta Gobernador Pramono Anung Wibowo dijo que algunas partes fueron quemadas en Sostener Senen Sentral, quien ahora ha cambiado su nombre a la parada de Yakarta, no fue renovado deliberadamente.

Leer también: Visita a Nadiem en el centro de detención, su esposa trajo a Samosa y pastel



Explicó que esto se hizo para recordarle al público la quema de la parada de autobús, el impacto de la demostración que ocurrió hace algún tiempo.

«Si lo miras, el de él es intencional, el poste que solía ser curvado en quemaduras, de hecho es intencional (no renovado)», dijo Pramono cuando se encuentra en la parada de Yakarta Jaga, Senen, Central Yakarta, el lunes.

Leer también: Pramono dijo que Yakarta ocupó el puesto 17 de cada 50 ciudades con el mejor transporte del mundo.





El gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, inauguró la parada de Transjakarta en Yakarta Foto : Antara/Lifia Mawaddah Putri

En el interior de la parada de la Guardia de Yakarta, hay una instalación en forma de una colección de objetos, entre Otros libros y fanáticos que se han quemado.

Leer también: Pramono se aseguró de que todo el transporte público en Yakarta fuera normal



Bajo la instalación, se escribieron una serie de eventos y fotografías cuando la parada de autobús se incendió hasta que se completó.

Pramono dijo que el momento fue consagrado deliberadamente como un recordatorio para toda la comunidad y que no se esperaban repitir incidentes similares.

Además, invitó a todos los niveles de la sociedad a mantenerse entre sí para mantenerse seguros y cómodos para todos.

Aunque hay piezas que no están deliberadamente renovadas, se asegura de que la parada de autobús sea segura para la operación.

«Todo fue probado, probado, seguramente no habría nada. Todo se había contado», dijo Pramono.

Mientras tanto, el puente de cruce (JPO) y el ascensor en la parada de autobús aún están en proceso de renovación.

JPO y el ascensor en la parada de autobús están dirigidos a poder volver a la operación en diciembre de 2025.

«Esperemos que se completará pronto, y será un trabajo que será realizado por el Ministerio de Obras Públicas, tanto en la parada de Yakarta como en el Polda (parada)», dijo Pramono. (Hormiga)