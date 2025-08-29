Algunas paradas de Transjakarta fueron quemados por manifestantes

Yakarta, Viva – La persona de la masa de los manifestantes está parcialmente ardiente sostener Transjakarta Senen Toyota Rangga, en Yakarta.

Leer también: Hospital Polri informó que ninguna policía murió después del 28 de agosto



«Así es, algunos de los lados del senen Toyota Rangga Stop son quemados por personas irresponsables», dijo el viernes el jefe de las relaciones públicas y el Departamento de Transporte de PT de PT Jakarta (Transjakarta) Ayu Wardhani en Jakarta.

Ayu dijo que anteriormente también había una acción del vandalismo y destrucción Detener las instalaciones en varias paradas de Transjakarta.

Leer también: El ambiente del horror en la policía del metro, la parada de autobús se quemó y las luces de la calle estaban apagadas.





Metro Polda se quemó

Ayu dijo que su partido lamentaba que hubiera una destrucción de las instalaciones públicas.

Leer también: KPID Yakarta niega emitir una circular para prohibir la demostración de TV y Radio Liputan



También invitó al público a mantener conjuntamente instalaciones públicas, para que los beneficios puedan seguir siendo utilizados por muchas personas.

Cuando se le preguntó sobre el número de paradas de Transjakarta quemadas por las masas, Ayu dijo que en este momento su partido se confirmó esto.

«Porque CCTV está muerto. Nuestro equipo en el campo está restringido cuando se acercará a la ubicación», dijo Ayu.

Además de la parada de autobús del senen Toyota Rangga, las masas también quemaron la parada del metro de Transjakarta Polda Jaya en una manifestación sobre Jalan Sudirman, sur de Yakarta alrededor de las 21:00 WIB.

Se vio que el fuego estaba cada vez más ardiendo para iluminar a la policía regional de Metro Jaya, que anteriormente era negra. Entonces, una bocanada de humo oscuro también se disparó.

Hasta ahora, las masas todavía están tratando de luchar contra los oficiales de policía para poder ingresar al área.

Mientras tanto, los oficiales de policía también los repelieron disparando cañones de agua y gases lacrimógenos. (Hormiga)